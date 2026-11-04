Порыбачил на миллион: браконьер попался на Харьковщине – полиция (фото)

Правоохранители разоблачили на Харьковщине мужчину, который, по данным следствия, незаконно ловил рыбу.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, вечером 30 октября вблизи села Пятницкое Чугуевского района копы во время патрулирования прибрежной зоны Печенежского водохранилища заметили мужчину, который на берегу выпутывал рыбу из сеток. Фигурант – 47-летний житель района.

«При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 595 рыб, среди которых 272 густеры, 175 плотвы, 86 лещей, 36 судаков, 18 серебристых карасей, семь окуней и одна щука. Общий вес незаконного улова составил более 112 килограммов. По предварительным расчетам, сумма ущерба, причиненного рыбному хозяйству Украины, составляет 1 024 114 гривен», — рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли весь незаконный улов, шесть рыболовных сеток общей длиной 340 метров и лодку.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, с 1 ноября начался осенне-зимний запрет на отлов рыбы в зимовальных ямах. Ограничения будут действовать до начала весенне-летнего нерестового периода, сообщал Харьковский рыбоохранный патруль.