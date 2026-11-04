Мусоровоз атаковали утром 4 ноября россияне в Харькове – детали

Взрывы начали раздаваться в Харькове 4 ноября около 09:40.

После чего Харьковский городской голова Игорь Терехов уточнил: «прилет» зафиксировали в Киевском районе. Как оказалось, оккупанты атаковали мусоровоз, который принадлежит коммунальному предприятию.

«К счастью – без пострадавших», – добавил Терехов.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в облуправлении Патрульной полиции опубликовали видео, на котором показали эвакуацию маломобильных пациентов из больницы в Немышлянском районе Харькова. Ее обстреляли россияне накануне ночью, 3 ноября.