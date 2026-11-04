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Сміттєвоз атакували вранці 4 листопада росіяни в Харкові – деталі

Події 09:52   04.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Сміттєвоз атакували вранці 4 листопада росіяни в Харкові – деталі Фото: ілюстративне

Вибухи почали лунати в Харкові 4 листопада близько 09:40.

Після чого Харківський міський голова Ігор Терехов уточнив: “приліт” зафіксували в Київському районі. Як виявилося, окупанти атакували сміттєвоз, який належить комунальному підприємству.

“На щастя – без постраждалих”, – додав Терехов.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що в облуправлінні Патрульної поліції опублікували відео, на якому показали евакуацію маломобільних пацієнтів із лікарні в Немишлянському районі Харкова. Її обстріляли росіяни напередодні вночі, 3 листопада.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 09:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи почали лунати в Харкові 4 листопада близько 09:40.".