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Намагався обдурити копів і вручив їм підроблені права: що загрожує чоловікові

Події 10:10   04.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Намагався обдурити копів і вручив їм підроблені права: що загрожує чоловікові

Інцидент стався 10 серпня у Основ’янському районі Харкова. Тоді копи зупинили автомобіль для перевірки. Однак невдовзі виявилося: водій намагається обдурити поліцейських.

Все через те, що коли справа дійшла до ознайомлення з водійськими правами – копи запідозрили обман. Документи були надруковані на бланку, який не відповідає офіційно встановленим в Україні зразкам.

Незабаром виявилося, що водій знав про підробку, але спробував обдурити правоохоронців. 

«За даним фактом дізнавачі ВП № 1 Харківського РУП № 1 повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України», – уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Наразі чоловікові загрожує до двох років обмеження волі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2026 в 10:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент стався 10 серпня у Основ’янському районі Харкова. Тоді копи зупинили автомобіль для перевірки. Однак невдовзі виявилося: водій намагається обдурити поліцейських.".