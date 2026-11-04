Намагався обдурити копів і вручив їм підроблені права: що загрожує чоловікові

Інцидент стався 10 серпня у Основ’янському районі Харкова. Тоді копи зупинили автомобіль для перевірки. Однак невдовзі виявилося: водій намагається обдурити поліцейських.

Все через те, що коли справа дійшла до ознайомлення з водійськими правами – копи запідозрили обман. Документи були надруковані на бланку, який не відповідає офіційно встановленим в Україні зразкам.

Незабаром виявилося, що водій знав про підробку, але спробував обдурити правоохоронців.

«За даним фактом дізнавачі ВП № 1 Харківського РУП № 1 повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України», – уточнили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Наразі чоловікові загрожує до двох років обмеження волі.