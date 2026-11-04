Генштаб: на Куп’янщині – затишшя, на півночі від Харкова було п’ять боїв

Протягом минулої доби на Харківщині було п’ять боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ. Усі зіткнення зафіксували на півночі від обласного центру.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися п’ять разів біля Вовчанська та Радьківки.

На Куп’янському – активності окупантів не зафіксували, доба минула без боїв.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару та 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 7134 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 43 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.