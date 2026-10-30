Live
  • Пт 30.10.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   30.10.2026
Оксана Горун
Підпишіться на нас в Google
Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії

30 жовтня – день народження харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка та День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні. У цей день 1811 року роман Джейн Остін “Розум і почуття” вперше рекламували як доступний для продажу. У 1888-му запатентували кулькову ручку. У 1918-му капітулювала в Першій світовій війні Османська імперія. У 1961-му СРСР підірвав “цар-бомбу”. У 1987 році в Києві дебютував гурт “Воплі Відоплясова”.

Свята та пам’ятні дати 30 жовтня

30 жовтня 26-ту річницю від дня створення відзначає харківська 92-га ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

В Україні – День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

У світі – Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів.

Остання п’ятниця жовтня – це Всесвітній день лемура.

Також сьогодні: День поінформованості про цукрову залежність і Всесвітній день аудіодрами.

30 жовтня в історії

30 жовтня 1811 року роман Джейн Остін “Розум і почуття” (в іншому перекладі – “Чуття та чуттєвість”) вперше рекламували як доступний для продажу. Ця книга вийшла анонімно (читачів інформували лише, що автор – леді) та стала першим опублікованим романом Остін. При цьому вона ще раніше продала рукопис “Нортенгерського абатства”, який так і не був опублікований за життя письменниці.

“Робота над романом Джейн Остін “Розум і почуття” тривала щонайменше 15 років: спочатку, у 1795 році (згідно із сімейними переказами), твір було задумано й написано під назвою “Елінор і Маріанна”; починаючи з листопада 1797 року, його переробили з початкової епістолярної форми (також за свідченнями родини) на “Розум і почуття”; 12 років по тому, у 1809–1810 роках, текст переглянули з метою публікації; взимку 1810 року видавець Томас Егертон прийняв рукопис, і, нарешті, 30 жовтня 1811 року роман побачив світ”, – пише академічне видання Cambridge University Press.

Точна кількість екземплярів у першому тиражі роману невідома, проте оцінюють, що їх було не більш як 1000.

“Перший тираж, який, ймовірно, складався з 750-1000 примірників, був повністю розпроданий протягом двох років, що принесло Джейн солідний прибуток у розмірі 140 фунтів стерлінгів”, – зазначає сайт Дому-музею Джейн Остін Jane Austen’s House.

За життя авторки вийшли ще три романи – “Гордість і упередження” (1813), “Менсфілд-парк” (1814) та “Емма” (1815). Вони мали комерційний успіх, але дійсно широка популярність прийшла до Джейн Остін вже після смерті (і то не відразу, а в другій половині ХІХ століття). Нині книги Остін стали класикою літератури, їх широко вивчають в академічному середовищі. Вони були неодноразово екранізовані.

30 жовтня 1888 року винахідник-самоук із США Джон Лауд отримав патент на кулькову ручку. При цьому ручки він так і не запустив у виробництво, бо не зміг “перемогти” чорнило. Докладніше.

30 жовтня 1918 року Османська імперія капітулювала в Першій світовій війні. Докладніше.

30 жовтня 1961 року СРСР підірвав термоядерну “цар-бомбу”, потужність вибуху якої була 58,6 мегатонни. Докладніше.

Цар-бомба - кузькина мати
Корпус РДС 202 (подібного до “Цар-бомби”) в музеї атомної бомби в Сарові. Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tsar_Bomba_Revised.jpg

30 жовтня 1987 року в Києві дебютував український рок-гурт “Воплі Відоплясова”. Докладніше.

Церковне свято 30 жовтня

30 жовтня вшановують пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і сестри його мучениці Зиновії. Докладніше. 

Народні прикмети

Якщо до дому прилетіло багато синиць, то буде похолодання.

Якщо синиці клюють кору на деревах — на дощову і сиру погоду.

Якщо вранці співають птахи — чекайте на холодну погоду.

Що не можна робити 30 жовтня

Не можна шкодити рослинам: ламати гілки дерев, вирубувати чагарники чи витоптувати траву.

Не можна на самоті йти в ліс.

Автор: Оксана Горун

Популярно

У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати
У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати
30.10.2026, 09:15
Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії
30.10.2026, 06:00
Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці “прильоту” – пожежа
Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці “прильоту” – пожежа
30.10.2026, 07:15
Слобідський район атакувала “Бандероль”: з’явилися фото та відео наслідків
Слобідський район атакувала “Бандероль”: з’явилися фото та відео наслідків
29.10.2026, 21:05
Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа
Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа
30.10.2026, 08:45
Пліснява у квартирі: як позбутися та чим небезпечна
Пліснява у квартирі: як позбутися та чим небезпечна
30.10.2026, 07:30

Новини за темою:

29.10.2026
Сьогодні 29 жовтня 2026: яке свято та день в історії
28.10.2026
Сьогодні 28 жовтня 2026: яке свято та день в історії
27.10.2026
Сьогодні 27 жовтня 2026: яке свято та день в історії
26.10.2026
Сьогодні 26 жовтня 2026: яке свято та день в історії
25.10.2026
Сьогодні 25 жовтня 2026 року: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 жовтня – день народження харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка та День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні".