Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії

30 жовтня – день народження харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка та День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні. У цей день 1811 року роман Джейн Остін “Розум і почуття” вперше рекламували як доступний для продажу. У 1888-му запатентували кулькову ручку. У 1918-му капітулювала в Першій світовій війні Османська імперія. У 1961-му СРСР підірвав “цар-бомбу”. У 1987 році в Києві дебютував гурт “Воплі Відоплясова”.

Свята та пам’ятні дати 30 жовтня

30 жовтня 26-ту річницю від дня створення відзначає харківська 92-га ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

В Україні – День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

У світі – Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів.

Остання п’ятниця жовтня – це Всесвітній день лемура.

Також сьогодні: День поінформованості про цукрову залежність і Всесвітній день аудіодрами.

30 жовтня в історії

30 жовтня 1811 року роман Джейн Остін “Розум і почуття” (в іншому перекладі – “Чуття та чуттєвість”) вперше рекламували як доступний для продажу. Ця книга вийшла анонімно (читачів інформували лише, що автор – леді) та стала першим опублікованим романом Остін. При цьому вона ще раніше продала рукопис “Нортенгерського абатства”, який так і не був опублікований за життя письменниці.

“Робота над романом Джейн Остін “Розум і почуття” тривала щонайменше 15 років: спочатку, у 1795 році (згідно із сімейними переказами), твір було задумано й написано під назвою “Елінор і Маріанна”; починаючи з листопада 1797 року, його переробили з початкової епістолярної форми (також за свідченнями родини) на “Розум і почуття”; 12 років по тому, у 1809–1810 роках, текст переглянули з метою публікації; взимку 1810 року видавець Томас Егертон прийняв рукопис, і, нарешті, 30 жовтня 1811 року роман побачив світ”, – пише академічне видання Cambridge University Press.

Точна кількість екземплярів у першому тиражі роману невідома, проте оцінюють, що їх було не більш як 1000.

“Перший тираж, який, ймовірно, складався з 750-1000 примірників, був повністю розпроданий протягом двох років, що принесло Джейн солідний прибуток у розмірі 140 фунтів стерлінгів”, – зазначає сайт Дому-музею Джейн Остін Jane Austen’s House.

За життя авторки вийшли ще три романи – “Гордість і упередження” (1813), “Менсфілд-парк” (1814) та “Емма” (1815). Вони мали комерційний успіх, але дійсно широка популярність прийшла до Джейн Остін вже після смерті (і то не відразу, а в другій половині ХІХ століття). Нині книги Остін стали класикою літератури, їх широко вивчають в академічному середовищі. Вони були неодноразово екранізовані.

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30 жовтня 1888 року винахідник-самоук із США Джон Лауд отримав патент на кулькову ручку. При цьому ручки він так і не запустив у виробництво, бо не зміг “перемогти” чорнило. Докладніше.

30 жовтня 1918 року Османська імперія капітулювала в Першій світовій війні. Докладніше.

30 жовтня 1961 року СРСР підірвав термоядерну “цар-бомбу”, потужність вибуху якої була 58,6 мегатонни. Докладніше.

30 жовтня 1987 року в Києві дебютував український рок-гурт “Воплі Відоплясова”. Докладніше.

Церковне свято 30 жовтня

30 жовтня вшановують пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і сестри його мучениці Зиновії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо до дому прилетіло багато синиць, то буде похолодання.

Якщо синиці клюють кору на деревах — на дощову і сиру погоду.

Якщо вранці співають птахи — чекайте на холодну погоду.

Що не можна робити 30 жовтня

Не можна шкодити рослинам: ламати гілки дерев, вирубувати чагарники чи витоптувати траву.

Не можна на самоті йти в ліс.