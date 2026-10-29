Live
  • Пт 30.10.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Озброєні полонені окупанти втекли на Харківщині? СБУ заявляє про вкид

Події 17:12   29.10.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Озброєні полонені окупанти втекли на Харківщині? СБУ заявляє про вкид Фото: Станіслав Бунятов

Вдень 29 жовтня військовослужбовець Станіслав Бунятов (позивний “Осман”) повідомив, що напередодні близько 21:00 в районі Старовірівки з-під варти ВСП втекли двоє полонених окупантів зі зброєю. Служба безпеки України цю інформацію спростувала.

Доповнено о 17:12. У Військовій службі правопорядку повідомили, що поширена інформація про втечу двох російських військовополонених зі зброєю з-під варти, а також розстріл автомобіля ВСП поблизу Старовірівки Харківської області не відповідає дійсності.

“Зазначена подія у ВСП не фіксувалася. Підрозділи Військової служби правопорядку продовжують виконувати завдання в штатному режимі у визначених місцях”, – йдеться у повідомленні ВСП.

“В службі військової служби правопорядку потрібно проводити комплексну перевірку військовослужбовців, які займаються конвоюванням. Не перший випадок, коли недбале ставлення до виконання службових обов’язків призводить до подібних наслідків”, – написав Бунятов.

У коментарях під дописом військового СБУ зазначила, що це “інформаційний вкид противника”.

оккупанты сбежали на Харьковщине, СБУ опровергла
Скриншот

Нагадаємо, 14 жовтня у Харкові затримали 36-річного росіянина Леоніда Рижикова із позивним «Юла». Обласна прокуратура повідомила, що він йшов у місто з фронту протягом майже десяти днів і дорогою вбив цивільного та п’ятьох українських військових. Відомство опублікувало відео допиту підозрюваного, на якому той зізнається у скоєному.

Читайте також: Полонений окупант евакуював тіло загиблого українського воїна на Харківщині 📹

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати
У Харкові сьогодні тимчасово перекриють дорогу – де та як об’їжджати
30.10.2026, 09:15
Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 жовтня 2026: яке свято та день в історії
30.10.2026, 06:00
Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці “прильоту” – пожежа
Росіяни знову атакували Харків уранці: на місці “прильоту” – пожежа
30.10.2026, 07:15
Слобідський район атакувала “Бандероль”: з’явилися фото та відео наслідків
Слобідський район атакувала “Бандероль”: з’явилися фото та відео наслідків
29.10.2026, 21:05
Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа
Новини Харкова — головне 30 жовтня: РФ атакувала місто, пожежа
30.10.2026, 08:45
Пліснява у квартирі: як позбутися та чим небезпечна
Пліснява у квартирі: як позбутися та чим небезпечна
30.10.2026, 07:30

Новини за темою:

30.10.2026
Четверо загиблих та 26 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині
30.10.2026
На Куп’янщині доба пройшла без боїв: що було на півночі, повідомив Генштаб
29.10.2026
Пропонувала допомогу: прибиральниця шпигувала за військовими у Харкові
29.10.2026
Полонений окупант евакуював тіло загиблого українського воїна на Харківщині 📹
29.10.2026
Світломаскування в Україні повертається? Росія готує нове озброєння


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Озброєні полонені окупанти втекли на Харківщині? СБУ заявляє про вкид», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 17:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 29 жовтня військовослужбовець Станіслав Бунятов повідомив, що напередодні з-під варти ВСП втекли двоє полонених окупантів зі зброєю. СБУ цю інформацію спростувала.".