Озброєні полонені окупанти втекли на Харківщині? СБУ заявляє про вкид

Вдень 29 жовтня військовослужбовець Станіслав Бунятов (позивний “Осман”) повідомив, що напередодні близько 21:00 в районі Старовірівки з-під варти ВСП втекли двоє полонених окупантів зі зброєю. Служба безпеки України цю інформацію спростувала.

Доповнено о 17:12. У Військовій службі правопорядку повідомили, що поширена інформація про втечу двох російських військовополонених зі зброєю з-під варти, а також розстріл автомобіля ВСП поблизу Старовірівки Харківської області не відповідає дійсності.

“Зазначена подія у ВСП не фіксувалася. Підрозділи Військової служби правопорядку продовжують виконувати завдання в штатному режимі у визначених місцях”, – йдеться у повідомленні ВСП.

“В службі військової служби правопорядку потрібно проводити комплексну перевірку військовослужбовців, які займаються конвоюванням. Не перший випадок, коли недбале ставлення до виконання службових обов’язків призводить до подібних наслідків”, – написав Бунятов.

У коментарях під дописом військового СБУ зазначила, що це “інформаційний вкид противника”.

Нагадаємо, 14 жовтня у Харкові затримали 36-річного росіянина Леоніда Рижикова із позивним «Юла». Обласна прокуратура повідомила, що він йшов у місто з фронту протягом майже десяти днів і дорогою вбив цивільного та п’ятьох українських військових. Відомство опублікувало відео допиту підозрюваного, на якому той зізнається у скоєному.