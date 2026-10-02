Як виживає Харківщина після скасування маршрутів електричок

У вересні Укрзалізниця скасувала низку електричок, що поєднували Харків з Ізюмом, Лозовою, Златополем, Берестином, Люботином. До деяких населених пунктів поїзди тепер не їдуть зовсім, до інших скоротилася кількість рейсів. Так само зникли деякі внутрішні рейси між райцентрами. Пасажирам пропонували скористатися альтернативними автобусними маршрутами. МГ «Об’єктив» дослідила, якою є наразі ситуація з перевезеннями на Харківщині та чи вдалося оперативно замінити залізничні маршрути.

Критична ситуація з локомотивами

Скасовуючи одну за одною електрички на Харківщині, Укрзалізниця пояснювала це різними причинами. Наприклад, поїзди в Лозову скасовували неодноразово – після «прильотів» по місцевому вокзалу. Сполучення з Ізюмом завершили після удару «шахеда» по електричці. Масове скасування поїздів із 17 та 18 вересня пояснили взагалі економічними причинами. А саме – потребою уникнути подальшого зростання збитковості приміських пасажирських перевезень і оптимізувати витрати. Такі аргументи від залізничників, зокрема, цитувало керівництво Сахновщинської громади.

Очевидно, що ключовим фактором, який вплинув на суттєве скорочення приміських залізничних перевезень, стали масовані російські атаки. За оцінкою голови правління АТ “Укрзалізниця” Олександра Перцовського, останнім часом росіяни влаштували справжнє сафарі на українські поїзди. У першу чергу цілять по локомотивах. Від початку повномасштабної війни російські удари пошкодили або знищили 533 локомотиви УЗ та ще 75 локомотивів приватних промислових підприємств, інформувала пресслужба Укрзалізниці 20 вересня. Ситуація стала настільки критичною, що Кабмін тимчасово дозволив підприємству купувати й орендувати вживані локомотиви без звичайних процедур публічних і спрощених закупівель. Про це йдеться у постанові від 28 вересня 2026 року, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Атакують росіяни не тільки рухомий склад, але й інфраструктуру залізниці, зокрема – пасажирську. Так, на Харківщині лише останнім часом зазнали потужних ударів два вокзали: в Берестині та Лозовій.

Оформлення офіційних автобусних маршрутів затягнеться надовго

Скасування електричок, які рухалися вглиб Харківщини, хіба що для пасажирів стали новиною – місцева ж влада і перевізники довідалися про такі плани раніше.

За тиждень до скасування електричок через Берестин телефонував місцевий представник Укрзалізниці, розповів МГ «Об’єктив» перевізник Олександр Штепа.

«Сказав, що потрібні маршрути з Берестина на залізничний вокзал Кегичівки та на вокзал Сахновщини, що передасть мій номер на Київ. Але й по сьогодні нічого немає. Треба комерційні справи урегулювати, прорахувати вартість квитків – і я готовий працювати. Але вони (Укрзалізниця – Ред.) зникли», – каже перевізник.

Якщо укласти договір, то автобуси, що довозитимуть людей до залізничного сполучення, будуть позначені, як такі, які виконують нерегулярні перевезення. Але у швидке розв’язання цього питання перевізник не вірить.

«Якщо робити офіційне перевезення, це дуже надовго затягнеться. Це маршрут, що виходить за межі громади. Тож його впроваджують на конкурсній основі через область (ХОВА – Ред.) І я вважаю, що це буде нецікаво жодному перевізнику», – чесно зазначив Олександр Штепа.

Тож наразі на тих напрямках, де перевезення потрібні, але маршрути законним чином не узгоджені, працюють лише нелегальні перевізники. Це, звісно, створює проблеми безпеки перевезень. Крім того, нелегали не сплачують податки.

Значною проблемою для пасажирів є й ціна квитків на автобуси – суттєво вища, якщо порівнювати із електричками. Так, у офіційного перевізника квиток з Харкова до Берестина коштує 280 гривень, натомість на електричку – 31 гривня.

Квиток на автобус із Зачепилівки до Харкова – 300 гривень, і залізничної альтернативи цьому маршруту вже немає (до Зачепилівки з Харкова електричка більше не доходить). Дістатися з Харкова до Сахновщини автобусом можна за 400 гривень. На пенсію не наїздишся, кажуть мешканці області.

Питання автобусних маршрутів, що мали замінити електрички, застрягло в міністерстві

«У мережі автобусних маршрутів маршрут Берестин – Лозова станом на теперішній час відсутній. Тобто цей маршрут є новим і потребує відкриття. Зазначений Порядок передбачає процедуру відкриття нового маршруту на відповідному модулі Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті (ЄКІС). Однак зараз відповідний модуль ЄКІС не функціонує, що унеможливлює відкриття нових маршрутів, внесення змін до паспортів наявних маршрутів, а також оформлення електронних паспортів маршрутів за результатами проведених конкурсів. Проблема сьогодні – у міністерстві. Тому що всі маршрути раніше робили на паперах, а сьогодні в електронному кабінеті. Електронний кабінет обіцяли на 1 вересня – і так нічого не зробило міністерство. Тому оголосити автобусні маршрути Лозова-Берестин на сьогодні немає можливості», – пояснює МГ «Об’єктив» Лозівський міський голова Сергій Зеленський.

Ще одна вагома причина, чому досі не впровадили маршрут з Лозової до Берестина – стан доріг.

«На Харків 160 км їхати – і там нормальна дорога. А на Берестин, Сахновщину – 100 км, і там дорога «вбита». Там автобуси просто не підуть. А якщо підуть, то вони будуть добиратися три години – не менше – через жахливий стан доріг», – каже мер Лозової.

Попри війну, пасажиропотік з Лозової на Харків не зменшився, просто люди перейшли на побічні транспортні засоби або напівофіційні маршрути. Наразі прямий квиток Лозова-Харків на автобусі коштує 400 гривень.

Трансфер пасажирів до вокзалу є лише на поїзди до Києва і Львова

Що стосується внутрішніх перевезень по Лозівській громаді, то там додатково поставили автобусні маршрути до електричок, які рухаються в напрямку Лозової, але не доходять до міста через безпекову ситуацію. Наразі квиток на автобус із Лозової до місця, де пасажирів бере електричка, коштує 40 гривень.

«Заступник міністра пообіцяв, що розроблять пакет з умовами продажі квитка. Припустимо, вони продають квитки на маршрут Харків-Лозова, хоча електричка доходить лише до Герсеванівки чи до Краснопавлівки. Звідти будуть автобусами довозити людей до Лозової, і це увійде у вартість квитка. У Києві це все ще узгоджують», – розповів мер Лозової.

Таку схему – з довозом пасажирів автобусами до залізниці – вже застосували на поїздах Лозова-Київ і Лозова-Львів.

«З Лозової будуть вивозити автобусами коштом Укрзалізниці, і це буде входити у вартість квитка. Ми з заступником міністра відпрацювали за 10 днів дорожню карту, і у вигляді експерименту зараз застосували уже практично. Прямо з Лозової до Львова чи до Києва квиток коштує близько 500 гривень», – розповів Зеленський.

Перевізники потерпають через погані дороги й дефіцит водіїв

Наразі керівництво Укрзалізниці запевняє: повністю без залізничного сполучення прифронтові регіони не залишать. Але тенденція до скорочення приміських маршрутів виглядає стійкою. І розраховувати, що автоперевізники зможуть повністю компенсувати брак електричок не доводиться – з низки причин.

Перша – чимало автотранспортних підприємств, як і Укрзалізниця, були атаковані РФ. Скоротився автопарк через пошкодження автобусів, зруйновані гаражі.

Друга – якість доріг, точніше її відсутність.

«Дорога Берестин – Харків? Щоб поліпшити офіційну дорогу, там у нас є підйом на гору, за річкою, то ми брали своїх слюсарів, свою машину і засипали ями, щоб наші автобуси виїхали на гору. Це центральна дорога в ніякому стані. І не лише вона. Наші автобуси не можуть виїхати з Берестина на Харків по центральній дорозі. Вони об’їжджають через села, щоб по основній дорогі не їхати, бо там не проїдеш. Відсутній напрямок у будь-який бік Берестинського району, окрім села Березівка, де голова власним коштом поремонтував ту дорогу», – гаряче розповідає Олександр Штепа.

Третя причина, з якої автобуси не є панацеєю, – це брак водіїв. Чимало співробітників автотранспортних підприємств мобілізовані. Перевізники зізнаються: дефіцит кадрів такий, що деякі начальники невеликих транспортних компаній самі сідають за кермо, аби довезти пасажирів.

«Так, щоб хлопці могли працювати з урахуванням режиму роботи та відпочинку, то не вистачає водіїв. І не тільки через мобілізацію, але через те, що фахівців з категорією D (водійська категорія, яка дозволяє кермувати автобусами – Ред.) зараз немає. Вони тут (у Берестинській громаді – Ред.) працюють у Нафтогазі (одне з підприємств з бронюванням – Ред.), і, звісно ж, в армії. Але попри це, пенсіонерів я не беру – бо мої автобуси ж людей возять, а раптом літньому водієві за кермом стане зле», – каже про свою компанію берестинський перевізник.

Розв’язання кадрової проблеми він бачить у тому, щоб бронювати водіїв і платити високу зарплату – тоді й працівники знайдуться. Але докорінно всю ситуацію у транспортній сфері це не змінить.

Наразі ситуація складається таким чином, що вимушене скасування Укрзалізницею електричок, досі неузгоджені та не запущені маршрути легальних перевізників і висока вартість квитка на автобуси фактично ізолюють пересічних мешканців, які живуть у віддалених районах області.