Удари по НПЗ в РФ не припиняються: атаковано найбільший нафтовий хаб

Вранці 2 жовтня у РФ знову було гучно. Під атакою ЗСУ опинилися Волгоградська та Самарська області. За попередньою інформацією, удари припали на об’єкти нафтової промисловості.

Обстріл нафтопереробного заводу та лінійної виробничо-диспетчерської станції підтвердив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

“Ймовірно, уражено Волгоградський НПЗ та ЛВДС «Самара» — найбільший нафтовий хаб на росії, що налічує 71 резервуар загальною місткістю близько 1,6 млн м³”, – написав Стерненко.

Відео: Exilenova+

Також, за його інформацією, можливе ураження хімзаводу «Каустік» у Волгоградській області, який виробляє сировину для російського ВПК.