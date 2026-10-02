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Удари по НПЗ в РФ не припиняються: атаковано найбільший нафтовий хаб

Події 07:53   02.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удари по НПЗ в РФ не припиняються: атаковано найбільший нафтовий хаб Фото: Exilenova+

Вранці 2 жовтня у РФ знову було гучно. Під атакою ЗСУ опинилися Волгоградська та Самарська області. За попередньою інформацією, удари припали на об’єкти нафтової промисловості. 

Обстріл нафтопереробного заводу та лінійної виробничо-диспетчерської станції підтвердив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Обстріл РФ 2 жовтня
Фото: Exilenova+

“Ймовірно, уражено Волгоградський НПЗ та ЛВДС «Самара» — найбільший нафтовий хаб на росії, що налічує 71 резервуар загальною місткістю близько 1,6 млн м³”, – написав Стерненко.

Відео: Exilenova+

Також, за його інформацією, можливе ураження хімзаводу «Каустік» у Волгоградській області, який виробляє сировину для російського ВПК.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 07:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 2 вересня у РФ знову було гучно.".