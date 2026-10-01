Нові маршрути Укрзалізниці для Харківщини, нагорода Kraken: підсумки 1 жовтня

Укрзалізниця проводить експеримент із маршрутами поїздів на Харківщині. Зеленський нагородив Kraken за участь у “Вівальді“. У “Харківських тепломережах“ змінили керівництво. “Об’єктив“ нагадує головні новини дня.

Напередодні Дня захисників і захисниць України Зеленський разом із головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим відвідав пункт управління Третього армійського корпусу. Там зустрівся з воїнами, які реалізують операцію “Вівальді“. Серед них – і 21-й окремий полк безпілотних систем “Kraken“. Він виник у Харкові в перші дні повномасштабного вторгнення РФ – спочатку як спецпідрозділ ГУР. Відзначаючи захисників, Зеленський наголосив: під час трьох сезонів операції “Вівальді“ на Лиманському напрямку під контроль України перейшли 176 кв. км території. Четвертий сезон буде.

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Схема діє для Лозової. Тепер звідти знову можна купити квитки на поїзди вглиб України. Але на вокзал у Лозовій вони не прибувають. У квиток включена комбінація “поїзд + автобус“. Як пояснив Міністр інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, Укрзалізниця сама організує довезення пасажирів автобусами до станцій, де можливо пересісти на поїзд. Рух транспорту узгоджений: у разі затримки поїзди та автобуси чекатимуть один на одного. У коментарі “Об’єктиву“ мер Лозової Сергій Зеленський уточнив: із 1 жовтня за такою схемою запустили поїзди до Києва та Львова. Квиток коштує близько 500 грн.

Підприємство очолив Євген Кауркін – раніше він був технічним директором і керував “Харківводоканалом“. Про зміну директора свідчить графік прийому громадян, що опублікований на сайті «Тепломереж». За даними ХАЦ, попередній очільник КП Василь Скопенко звільнився ще 4 вересня. Влітку Скопенку повідомили про підозру в службовій недбалості. За даними обласної прокуратури, справа стосується сплати авансу підряднику за тепловий пункт, який так і не встановили.

А загалом у декларації “загубив“ 3,2 млн. Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру в недостовірному декларуванні завідувачу одного з відділень Інституту неврології в Харкові. Медик є також членом експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Розбіжності з реальністю виявили в його декларації за 2024 рік. Окрім заниження ціни “Лексуса“, слідство відзначило те, що не вказана частина майна та доходів дружини підозрюваного.

Про це свідчить статистика, яку опублікувала мовний омбудсмен Олена Івановська. Цього року вона винесла 689 постанов у справах про адміністративні правопорушення. І 85 із них стосувалися Харківської області. Це третє місце в країні за кількістю мовних претензій. Попереду – Київ і Одещина.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне: