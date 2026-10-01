Вбивство Фаріон: суд оголосив вирок – фігурант отримав довічне

Сьогодні, 1 жовтня, суд у Львові оголосив вирок у справі про вбивство громадської діячки, екснардепки Ірини Фаріон. Мешканця Дніпра визнали винним, його засудили до довічного позбавлення волі.

Офіс Генерального прокурора нагадав, що убивство сталося 19 липня 2024 року у Львові. Поблизу будинку Фаріон нападник підійшов до неї та з відстані близько двох метрів вистрілив у голову. Після цього він утік.

Постраждалу госпіталізували, однак врятувати її не вдалося. Того ж дня вона померла.

Уже 25 липня підозрюваного розшукали та затримали у Дніпрі.

«Під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що чоловік скоїв вбивство у зв’язку з виконанням потерпілою громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості. Зокрема, засуджений дотримувався поглядів щодо нібито «національної дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою». Ірину Фаріон, відому своєю публічною позицією на захист української мови та культури, він сприймав як людину, яка нібито «розколює народну єдність», – зазначили правоохоронці.

Фігуранту інкримінували умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263, п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 ККУ).