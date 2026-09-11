Пустив у справу трофейний автомат: на Харківщині чоловік мстився за дружину

ГУ Нацполіції в Харківській області повідомило подробиці вбивства, яке сталося в селі Хроли Харківського району. Загиблий – 62-річний місцевий житель. Його вбили пострілом у голову.

Підозрюваних у справі двоє. Один із них, за версією слідства, хотів помститися потерпілому за минулі образи на адресу своєї нині покійної дружини.

“Вранці 6 вересня один з фігурантів на прохання знайомого приїхав до нього на власному автомобілі. При цьому він мав із собою вогнепальну зброю, яку раніше знайшов у зоні бойових дій та у 2023 році привіз на Харківщину”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Знайомому чоловік повідомив, що дізнався: його 62-річний товариш ображав його дружину, коли та ще була жива. І заявив, що хоче помститися.

“Фігуранти приїхали до помешкання потерпілого, забрали його та вивезли за межі села Хроли, де між ними виник словесний конфлікт. Під час суперечки 64-річний фігурант дістав із багажника автомобіля привезений знайомим автомат Калашникова та вистрілив жертві в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці. Після скоєного обидва спільники залишили місце події та роз’їхалися по домівках”, – викладають версію слідства в ГУНП.

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Один із підозрюваних одразу виїхав із Харківської області та зустрівся з друзями, щоб забезпечити собі алібі. Він навіть дзвонив на мобільний убитого товариша, але на дзвінки відповідала його дружина.

Поліція провела обшуки в будинках обох фігурантів. Знайшли вогнепальну зброю, з якої, за попередніми даними, застрелили жертву.

А також – боєприпаси, гранати та інші речові докази. Підозрюваних затримали. 64-річному вдівцю-меснику загрожує 15 років ув’язнення. Його 67-річному спільнику ставлять у провину незаконне поводження зі зброєю, за що передбачений строк до семи років.