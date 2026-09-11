Пустил в дело трофейный автомат: на Харьковщине мужчина мстил за жену (видео)

ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило подробности убийства, которое случилось в селе Хролы Харьковского района. Погибший — 62-летний местный житель. Его убили выстрелом в голову.

Подозреваемых в деле двое. Один из них, по версии следствия, хотел отомстить потерпевшему за прошлые оскорбления в адрес своей ныне покойной жены.

«Утром 6 сентября один из фигурантов по просьбе знакомого приехал к нему на собственном автомобиле. При этом у него было огнестрельное оружие, которое ранее нашел в зоне боевых действий и в 2023 году и привез на Харьковщину», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Знакомому мужчина сообщил, что узнал: его 62-летний товарищ обижал его жену, когда та еще была жива. И заявил, что хочет отомстить.

«Фигуранты приехали в дом пострадавшего, забрали его и вывезли за пределы села Хролы, где между ними возник словесный конфликт. Во время спора 64-летний фигурант достал из багажника автомобиля привезенный знакомым автомат Калашникова и выстрелил жертве в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте. После совершенного оба сообщника покинули место происшествия и разъехались по домам», — излагают версию следствия в ГУНП.

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Один из подозреваемых тут же выехал из Харьковской области и встретился с друзьями, чтобы обеспечить себе алиби. Он даже звонил на мобильный убитому товарищу, но на звонки отвечала его жена.

Полиция провела обыски в домах обоих фигурантов. Нашли огнестрельное оружие, из которого, по предварительным данным, застрелили жертву.

А также — боеприпасы, гранаты и другие вещдоки. Подозреваемых задержали. 64-летнему вдовцу-мстителю грозит 15 лет тюрьмы. Его 67-летнему сообщнику вменяют статью о незаконном обращении с оружием, за что предусмотрен срок до семи лет.