Новости Харькова главное 11 сентября: как прошла ночь

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07:15

Что летело на Харьков и область ночью

Тревога в Харькове звучала этой ночью всего один раз. Ее объявили в 00:01 и длилась она около часа – в 01:06 дали отбой. Тогда мониторинговые ТГ-каналы писали о пусках дрона-ракеты «Бандероль» – возникла угроза и для всего города.

В 00:30 добавилась угроза пусков КАБ – зафиксировали активность вражеской авиации на Волчанском направлении. Послы чего для города прозвучал отбой, однако по области продолжили кружить БпЛА разных типов.

В 07:03 тревогу дали вновь – из-за угрозы БпЛА.