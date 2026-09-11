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Новости Харькова главное 11 сентября: как прошла ночь

Общество 07:15   11.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова главное 11 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Что летело на Харьков и область ночью

Тревога в Харькове звучала этой ночью всего один раз. Ее объявили в 00:01 и длилась она около часа – в 01:06 дали отбой. Тогда мониторинговые ТГ-каналы писали о пусках дрона-ракеты «Бандероль» – возникла угроза и для всего города.

В 00:30 добавилась угроза пусков КАБ – зафиксировали активность вражеской авиации на Волчанском направлении. Послы чего для города прозвучал отбой, однако по области продолжили кружить БпЛА разных типов.

В 07:03 тревогу дали вновь – из-за угрозы БпЛА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".