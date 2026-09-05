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Сегодня 5 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   05.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 5 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – День города Сумы. 5 сентября 1991 года вступила в силу Конвенция о коренных и племенных народах. В 1984-м погиб украинский поэт, писатель и правозащитник Юрий Литвин. В 1964-м британская группа «The Animals» заняла первое место в американском хит-параде с песней «The House of the Rising Sun». В 1918-м большевики издали декрет «О красном терроре». В 1661-м во Франции лейтенант королевских мушкетеров Людовика XIV д’Артаньян арестовал суперинтенданта (министра финансов) Николя Фуке. Этот день 1015-го считают датой, когда по приказу князя Святополка Окаянного убили его младшего брата Глеба.

Праздники и памятные даты 5 сентября

В первую субботу сентября в Украине отмечают День города Сумы.

5 сентября в мире – Международный день благотворительности и Международный день женщин коренных народов.

Первая суббота сентября – это Международный день стервятника, Международный день бекона и Всемирный день бороды.

Также сегодня: Всемирный день туристических журналистов, День Амазонки, Всемирный день множественной миеломы, Всемирный день пирожков «Самоса», День капы для зубов.

5 сентября в истории

5 сентября 1015 года считают датой, когда по приказу князя Святополка Окаянного убили его младшего брата Глеба – сына Владимира Великого. Подробнее.

5 сентября 1661 года во Франции лейтенант королевских мушкетеров Людовика XIV д’Артаньян арестовал суперинтенданта (министра финансов) Николя Фуке. Подробнее.

5 сентября 1918 года большевики, захватившие власть в части развалившейся Российской империи, издали декрет «О красном терроре». Подробнее.

5 сентября 1964 года британская группа «The Animals» заняла первое место в американском хит-параде с песней «The House of the Rising Sun». Подробнее.

5 сентября 1991 года вступила в силу Конвенция Международной организации труда №169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Документ приняли еще в 1989 году. Он стал одним из ключевых международных договоров в области защиты прав коренных и племенных народов. Конвенция признает их право сохранять собственную культуру, традиции, язык и образ жизни, а также предусматривает защиту прав на землю и природные ресурсы, образование, здравоохранение и труд без дискриминации. Один из главных принципов конвенции — участие коренных народов в непосредственно относящихся к ним решениях. Государства должны консультироваться с ними и учитывать их интересы при принятии законов и реализации проектов.

Принятие Конвенции изменило подход, существовавший в международном праве с 1950-х годов. Предыдущая Конвенция МОТ №107, принятая в 1957 году, была настроена на ассимиляцию коренных народов. То есть предполагалось, что их будут «интегрировать в общество». Представить себе, как это происходило на практике, можно на примере Канады. Там в XIX-ХХ веках существовала система «Indian Residential Schools» – сеть школ-интернатов для детей коренных народов. В 1880-х правительство Канады начало активно расширять эту систему. Школы в основном работали под управлением церквей и религиозных организаций, а государство их финансировало и администрировало. Для «обучения» детей часто принудительно забирали из семей и отправляли в заведения далеко от дома. А там запрещали говорить на родном языке, заставляли «забыть» о своей культуре. Есть многочисленные свидетельства о жестоком обращении и ненадлежащих условиях жизни.

Интернат для коренных народов в провинции Манитоба (Канада), 1946 года. Источник фото: https://flickr.com/photos/lac-bac/13998648398

«Система была навязана коренным народам как часть широкого спектра ассимиляционных усилий, направленных на уничтожение их богатой культуры и идентичности, а также на подавление их истории. Рассказы тех, кто пережил интернаты, дают критическое представление о разрушительном опыте, который дети пережили в интернатах, и о долгосрочном влиянии этого опыта не только на выживших, но и на их семьи и общины. В течение всей истории системы коренные народы боролись против нее разными способами», — пишет правительство Канады.

По данным правительства, через эту систему прошли около 150 тысяч детей коренных народов, инуитов и метисов. Причем это не история о событиях далекого прошлого – последний такой интернат в Канаде закрыли только в конце 1990-х. Последствия же принудительной «интеграции» общество испытывает до сих пор. Ведь значительное количество детей, вырванных из семей, теперь взрослые люди. Они пережили травматический опыт, разрыв связей с родными и далеко не все смогли найти свое место в жизни.

Церковный праздник 5 сентября

5 сентября чтят память пророка Захарии и праведной Елисаветы — отцов святого Иоанна Предтечи. Подробнее.

Народные приметы

Красные облака на рассвете – к ненастью.

Если на рябине уже пожелтели листья, то зима будет ранней.

Если лягушек не видно и не слышно – будет ненастье.

Что нельзя делать 5 сентября

Нельзя давать пустые обещания.

Нельзя носить грязную или рваную одежду.

Нельзя желать никому зла или проклинать.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня – День города Сумы. 5 сентября 1991 года вступила в силу Конвенция о коренных и племенных народах. В 1984-м погиб украинский поэт, писатель и правозащитник Юрий Литвин".