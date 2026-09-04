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«Это больше касалось Киева» — Синегубов про «желтые» и «красные» тревоги

Общество 13:16   04.09.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
«Это больше касалось Киева» — Синегубов про «желтые» и «красные» тревоги Фото: Харьковский горсовет

Как будет сочетаться новая система тревог, анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским, с дифференцированной тревогой в Харькове и области, «Объективу» ответил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Что касается этих цветов – желтый, красный и все остальное – это больше касалось города Киева. Потому что когда у них началось большое количество тревог, для них это необычно: для органов государственной власти на местах это необычно, для парламента это необычно. Поэтому, конечно, это нужно для того, чтобы унормировать работу и не парализовать работу и общественного транспорта в Киеве, и органов государственной власти, органов местного самоуправления в Киеве, Киевской области и так далее. То, что Киев переживает, скажем так, последний месяц. Харьков живет в этом режиме с 2022 года», — отметил Синегубов во время брифинга 4 сентября, отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив».

Он напомнил, что в Харькове и области работает дифференцированная тревога, которую все больше углубляют.

«Мы сейчас дифференцировали еще больше или ввели совершенно новую систему оповещений относительно автозаправочных станций. Работаем тем, чтобы распространить эти, скажем так, более точные сигналы воздушной тревоги на другие, возможно, коммунальные предприятия или другие учреждения прифронтовых территориальных громад прежде всего. Далее будем смотреть, что нам предложит государство по поводу этих цветов. Поможет ли это работать нашему бизнесу – пока сложно сказать», — оценил предложенные новшества начальник ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 13:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как будет сочетаться новая система тревог, анонсированная президентом, с дифференцированной тревогой в Харькове и области, «Объективу» ответил начальник ХОВА Олег Синегубов".