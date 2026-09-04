Live

Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь

Общество 07:15   04.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Беспилотники запускали россияне ночью на Харьков

С 01:55 до 02:54 звучала тревога в Харькове и области этой ночью. Тогда на Харьков с севера полетели вражеские беспилотники, предупредили в Воздушных силах ВСУ.

До утра в области было неспокойно. Мониторинговые ТГ-каналы писали о пусках КАБ – опасно было на Великобурлукском направлении.

Уже утром, в 06:28, тревога прозвучала вновь. Беспилотник неустановленного типа появился в пригороде. Он кружил над Киевским районом, однако вскоре пропал и локационно не отслеживался.

Читайте также: Сегодня 4 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов
По какой цене будут покупать картошку этой осенью в Украине – мнения экспертов
03.09.2026, 08:21
В Харькове будет низкопольный трамвай — мэр пообещал вернуться к проекту
В Харькове будет низкопольный трамвай — мэр пообещал вернуться к проекту
03.09.2026, 20:34
Врача-терапевта одной из поликлиник в Харькове задержали полиция и СБУ
Врача-терапевта одной из поликлиник в Харькове задержали полиция и СБУ
03.09.2026, 15:22
Сегодня 4 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 сентября 2026: какой праздник и день в истории
04.09.2026, 06:00
Продавал FPV-дроны и роботов для фронта: в Харькове задержали нацгвардейца
Продавал FPV-дроны и роботов для фронта: в Харькове задержали нацгвардейца
03.09.2026, 13:04
Больше двух десятков боев было за сутки на севере от Харькова
Больше двух десятков боев было за сутки на севере от Харькова
04.09.2026, 08:17

Новости по теме:

03.09.2026
Зеленый фонд Северной Салтовки пополнился новыми деревьями
03.09.2026
Новости Харькова — главное 3 сентября: успех СОУ, ракетный удар по Печенегам
02.09.2026
Пьяный нарушитель ПДД в Харькове пытался «решить вопрос» взяткой
02.09.2026
Завтра в Шевченковском районе не будет газа – где и причина
02.09.2026
Новости Харькова — главное 2 сентября: правда о Казачьей Лопани, подрыв авто


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".