Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь
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07:15
Беспилотники запускали россияне ночью на Харьков
С 01:55 до 02:54 звучала тревога в Харькове и области этой ночью. Тогда на Харьков с севера полетели вражеские беспилотники, предупредили в Воздушных силах ВСУ.
До утра в области было неспокойно. Мониторинговые ТГ-каналы писали о пусках КАБ – опасно было на Великобурлукском направлении.
Уже утром, в 06:28, тревога прозвучала вновь. Беспилотник неустановленного типа появился в пригороде. Он кружил над Киевским районом, однако вскоре пропал и локационно не отслеживался.