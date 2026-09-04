Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь

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07:15

Беспилотники запускали россияне ночью на Харьков

С 01:55 до 02:54 звучала тревога в Харькове и области этой ночью. Тогда на Харьков с севера полетели вражеские беспилотники, предупредили в Воздушных силах ВСУ.

До утра в области было неспокойно. Мониторинговые ТГ-каналы писали о пусках КАБ – опасно было на Великобурлукском направлении.

Уже утром, в 06:28, тревога прозвучала вновь. Беспилотник неустановленного типа появился в пригороде. Он кружил над Киевским районом, однако вскоре пропал и локационно не отслеживался.