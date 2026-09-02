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Завтра в Шевченковском районе не будет газа – где и причина

Общество 10:17   02.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Завтра в Шевченковском районе не будет газа – где и причина

В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что 3 сентября планируют провести плановые работы на системе газоснабжения в Шевченковском районе. Из-за этого завтра некоторые жители будут без голубого топлива.

Жителей следующих домов, где не будет газа, просят перекрыть краны перед газовыми приборами на время проведения работ:

проспект Науки д. 65-В, 65-Б, 65; 65,  участки  № 3, №1, №5, №4, №7,  №9, №8, №2, №6, №468, №439, №305, №241, №407, №337, №541, №329, №287, №288, №476, №331, №1015, №626, №829, №208, №221, №284, №314, №836, №411, №514, №1021, №1206, №80, №101, №629, №867, №376, №1114, №361, №359, №823, №98А, №68, №360, №69, №70, №71, №281, №770, №269, №1034, №1016, №1091.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 10:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за этого завтра некоторые жители будут без голубого топлива.".