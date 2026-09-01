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Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы

Происшествия 11:47   01.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы

В ГУ Нацполиции сообщили: разыскивают Марата Алькина 2009 года рождения. Парень проживает в Германии с 2025 года. 25 июля он вернулся в Украину, после чего перестал выходить на связь. 

Известно, что 25 июля в 09:17 Марат приехал в Украину и пересек госграницу Украины через пункт пропуска «Шегини». После чего парень должен был отправиться в Харьков, однако перестал выходить на связь. Правоохранители предполагают, что он может находиться в Киеве или Черкассах.

Приметы пропавшего:

  • рост 186 см,
  • худощавого телосложения,
  • темно-русые короткие волосы,
  • серо-зеленые глаза.
  • был одет в серую футболку с черными надписями, черные спортивные штаны, синие кроссовки на белой подошве, имел при себе барсетку серого цвета.

«Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о разыскиваемом, просим сообщить ОП № 2 Харьковского РУП № 1 ГУНП в Харьковской области по телефонам (057) 737-23-46, 096-192-37-02 (очередная часть), 068-82- 098-460-15-75 (розыскная группа) или 102», – добавили копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 11:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июля он вернулся в Украину, после чего перестал выходить на связь. ".