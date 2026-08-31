Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь

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07:15

Целую ночь беспрерывно звучала тревога на Харьковщине

Тревогу в Харькове и области объявили еще накануне, 31 августа. Она беспрерывно звучала до 06:00, однако тихо было всего семь минут – уже в 06:07 регион вновь «покраснел».

После полуночи, в 02:52, в Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках КАБ на Харьковщину. Также на соседние области – Сумскую, Донецкую и Днепровскую россияне запускали БпЛА.

Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:15 тревога в Харьковской области продолжается,