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Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь

Общество 07:15   31.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 31 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Целую ночь беспрерывно звучала тревога на Харьковщине

Тревогу в Харькове и области объявили еще накануне, 31 августа. Она беспрерывно звучала до 06:00, однако тихо было всего семь минут – уже в 06:07 регион вновь «покраснел».

После полуночи, в 02:52, в Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках КАБ на Харьковщину. Также на соседние области – Сумскую, Донецкую и Днепровскую россияне запускали БпЛА.

Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:15 тревога в Харьковской области продолжается,

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".