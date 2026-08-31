Новини Харкова — головне 31 серпня: як минула ніч

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07:15

Цілу ніч безперервно лунала тривога на Харківщині

Тривогу в Харкові та області оголосили ще напередодні, 31 серпня. Вона безперервно звучала до 06:00, проте тихо було лише сім хвилин – вже о 06:07 регіон знову “почервонів”.

Після опівночі, о 02:52, у Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски КАБ на Харківщину. Також на сусідні області – Сумську, Донецьку та Дніпровську росіяни запускали БпЛА.

Інформації про “прильоти” в Харкові не було. Станом на 07:15 тривога на Харківщині продовжується,