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Новини Харкова — головне 31 серпня: як минула ніч

Події 07:15   31.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 31 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Цілу ніч безперервно лунала тривога на Харківщині

Тривогу в Харкові та області оголосили ще напередодні, 31 серпня. Вона безперервно звучала до 06:00, проте тихо було лише сім хвилин – вже о 06:07 регіон знову “почервонів”.

Після опівночі, о 02:52, у Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски КАБ на Харківщину. Також на сусідні області – Сумську, Донецьку та Дніпровську росіяни запускали БпЛА.

Інформації про “прильоти” в Харкові не було. Станом на 07:15 тривога на Харківщині продовжується,

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".