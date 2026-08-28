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29 серпня трамваї і тролейбуси не ходитимуть у деяких районах Харкова

Транспорт 21:17   28.08.2026
Оксана Якушко
29 серпня трамваї і тролейбуси не ходитимуть у деяких районах Харкова

З 9:00 до 20:00 29 серпня не ходитимуть трамваї у пров. Салтівському і на Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників і тролейбуси на пр. Льва Ландау, від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова.

Про це повідомляє Харківська міськрада з посиланням на Департамент будівництва і шляхового господарства – зміни у русі транспорту пов’язані з роботами АТ «Харківобленерго».

У цей час трамваї ходитимуть так:

№6: від вокзалу «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Тролейбуси курсуватимуть наступним чином:

№31: від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова»;

№35: частина тролейбусів курсуватиме за основним маршрутом за рахунок автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), решта – від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом»;

№57: від парку «Зустріч» до ст. м. «Захисників України»;

№20: не курсуватиме.

У цей час на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 21:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 до 20:00 29 серпня не ходитимуть трамваї у пров. Салтівському і на Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників.".