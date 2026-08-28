Удар по «Епіцентру» у Харкові: навіщо судити генералів РФ заочно і які збитки

У Київському райсуді Харкова 28 серпня мали розпочати заочний розгляд справи проти вищого військового командування РФ, обвинуваченого в організації авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» на Салтівці, проте підготовче засідання відклали через неявку одного з адвокатів. У прокуратурі наголошують: зібраних доказів провини чотирьох російських генералів та полковника достатньо для довічного ув’язнення, а заочний вирок стане важливим кроком для притягнення злочинців до відповідальності у міжнародних судах. Потерпілими у справі визнані 65 осіб, а загальна шкода гіпермаркету та довкіллю перевищує 1,1 мільярда гривень.

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Заступник начальника відділу обласної прокуратури Микита Дальока розповів, що п’ятеро обвинувачених розробляли план та віддавали накази.

«Обвинувачення наполягає на тому, що до завдання вказаного авіаційного удару причетні командувач угруповання військ “Север”, його заступник — начальник штабу, командувач 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони та командувач 47-го бомбардувально-авіаційного полку, які відповідно до встановленого алгоритму дій причетні до прийняття рішення, тобто це ланцюг командування, який причетний до завдання вказаного авіаційного удару», — розповів Дальока.

За його словами, п’ятеро обвинувачених залишаються у РФ і оголошені у міжнародний розшук. Проте, згідно з українським законодавством, оскільки за скоєння особливо тяжких злочинів фігурантам загрожує довічне позбавлення волі, їх у суді представляють державні захисники.

«Сьогоднішнє засідання не відбулося через неявку одного із захисників», — пояснив прокурор причину перенесення слухання на 25 вересня.

Він зазначив, що раніше слідство вже встановило всі деталі того дня: окупанти випустили три уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси УМПБ Д-30СН з літаків Су-34, які базувалися на аеродромі «Бутурлинівка» у Воронезькій області. Дві авіабомби влучили безпосередньо в гіпермаркет, а одна впала поруч.

Розслідування щодо льотчиків, які безпосередньо здійснювали пуски, триває в окремому провадженні.

«На даний час інформація щодо причетності конкретних осіб до саме завдання авіаційного удару перевіряється в ході досудового розслідування у матеріалах виділеного кримінального провадження, оскільки не всі причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час встановлені. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжується, зокрема перевіряється інформація щодо причетності конкретних льотчиків, які здійснювали конкретно авіаційний удар», — підкреслив Дальока.

Загалом у справі 65 потерпілих — поранені, родичі загиблих, а також фізичні та юридичні особи, чиє майно було пошкоджено. Шкода довкіллю підтверджена відповідною експертизою на рівні 860 мільйонів гривень, збитки самого “Епіцентру” становлять близько 330 мільйонів, а іншим потерпілим завдано шкоди на понад 3 мільйони гривень.

«Процедурно, у випадку ухвалення обвинувального вироку, суд постановляє рішення щодо цивільних позовів і, відповідно, буде розподіляти їх серед обвинувачених. Історія бачила випадки, коли змінювались правила гри на міжнародній арені і коли була можливість притягати до відповідальності надалі осіб, які причетні до воєнних злочинів через міжнародну правову допомогу. Ці матеріали розглядаються на рівні національного суду зараз, проте цілком можливо, що всі матеріали, які збираються нами на національному рівні, вони систематизуються, аналізуються», — пояснив Дальока.

Попри відсутність росіян на лаві підсудних, у прокуратурі наголошують на важливості навіть заочного процесу.

«Заочний вирок – це теж вирок. Він встановлює обставину, що було вчинено злочин. Він дає в змагальному процесі, коли присутні захисники, які захищають права обвинувачених, вислухати думку потерпілих, дослідити інші докази. Навіть без участі обвинувачених, на думку сторони обвинувачення, в справі зібрані всі докази щодо їхньої причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Звісно, вирішувати долю цих доказів і крапку ставити в справі буде суд, але на думку сторони обвинувачення, дійсно важливо отримувати навіть заочні вироки, щоб встановлювати справедливість», — підсумував Дальока.

Нагадаємо, росіяни знищили будівельний гіпермаркет “Епіцентр” у Харкові 25 травня 2024 року. Внаслідок авіаційного удару загинули 19 людей, серед яких двоє дітей — 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Ще 46 осіб постраждали. Заочні підозри у підготовці цього удару отримали чотири російські генерали та полковник. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.