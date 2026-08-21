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Сьогодні 21 серпня 2026: який день в історії

Календар 06:00   21.08.2026
Оксана Горун
Сьогодні 21 серпня 2026: який день в історії

21 серпня – Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. У цей день 1560 року  сталося повне сонячне затемнення, яке, як вважається, подарувало світові видатного астронома Тихо Браге. 1911 року з Лувру викрали “Мону Лізу”. У 1940-му, через добу після удару по голові льодорубом, помер Лев Троцький. У 1986 році сталася катастрофа озера Ніос у Камеруні. У 1991-му незалежність проголосила Латвія, а “ГКЧП” зазнав поразки. У 1996-му в Україні заснували орден “За мужність”.

Свята та пам’ятні дати 21 серпня

21 серпня у світі – Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму.

Також сьогодні: День без косметики та макіяжу, День поета, Всесвітній день Аватара, День піклування про себе в інтернеті.

21 серпня в історії

21 серпня 1560 року відбулося повне сонячне затемнення, яке, як вважається, подарувало світові видатного астронома Тихо Браге. Докладніше.

21 серпня 1911 року з Лувру в Парижі викрали картину Леонардо да Вінчі “Мона Ліза”. Докладніше.

21 серпня 1940 року після удару кригорубом по голові помер один з організаторів Жовтневого перевороту в Росії та лідерів більшовиків Лев Троцький. Докладніше.

21 серпня 1944 року відкрилася конференція представників США, СРСР та Великої Британії в Думбартон-Оксі.  На цій конференції підготували пропозиції, котрі згодом стали основою статуту ООН.

21 серпня 1986 року сталася катастрофа на озері Ніос у Камеруні. Внаслідок надзвичайної події майже дві тисячі людей задихнулися вуглекислим газом.

Озеро Ньос у Камеруні
Озеро Ніос. Фото: jbdodane. Джерело: Flickr.com/photos/jbdodane

Величезна хмара отруйного газу раптово вирвалася з вулканічного озера. Подібне хоч і не відбувається часто, але є описаним вченими явищем – лімнологічною катастрофою. Якщо спростити пояснення природних процесів, відбувалося таке. Через підземні джерела у глибокі шари озера постійно надходив вуглекислий газ магматичного походження. Через величезний тиск на глибині він залишався розчиненим у воді та поступово накопичувався.

“21 серпня 1986 року смертельний потенціал цього газового резервуара був продемонстрований спосіб, що вражає. Можливо, через зсув велика кількість води раптово була витіснена, що призвело до швидкого змішування розчиненого вуглекислого газу з верхніми шарами озера та його вивільнення в повітря. Велика смертельна хмара газу привела до задухи близько 1800 людей у ​​сусідніх селах”, – описує ті події Smithsonian Magazine.

Утім, у вчених значно більше різних припущень щодо того, що стало “спусковим гачком”, який запустив катастрофу. Серед версій, наприклад, конвективне перемішування води, яке виникло через потужний холодний дощ. Умови для виникнення подібних катастроф існують і зараз у низці локацій. Серед них – озеро Ківу в східній Африці, яке значно більше та глибше, ніж Ніос, відповідно потенціал для накопичення смертельного газу в ньому ще більший.

21 серпня 1991 року на тлі Серпневого путчу в СРСР Латвія оголосила про відновлення незалежності. Було прийнято конституційний закон “Про державний статус Латвійської Республіки”.

21 серпня 1991 року зазнав остаточної поразки “ГКЧП”. Докладніше.

21 серпня 1996 року Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду – орден “За мужність”.

Церковне свято 21 серпня

21 серпня вшановують пам’ять апостола від 70 Фадея. Докладніше.

Народні прикмети

Який день 21 серпня, таким буде й січень.

Гарна погода 21 серпня – до теплого й сонячного вересня.

Якщо на горобині багато ягід, то заморозки прийдуть швидко.

Що не можна робити 21 серпня

Не можна важко працювати фізично, а також прати, шити, вишивати, в’язати.

Не можна брати й давати гроші в борг.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 серпня – Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. У цей день 1560 року  сталося повне сонячне затемнення, яке подарувало світові видатного астронома Тихо Браге".