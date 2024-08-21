Сьогодні 21 серпня: яке свято та день в історії

21 серпня 1911 року з Лувру викрали “Мону Лізу”. Ця історія зробила картину да Вінчі популярною у всьому світі. 1940-го, через добу після удару по голові льодорубом, помер Лев Троцький. 1991-го незалежність проголосила Латвія, а “ГКЧП” зазнав поразки. У 1996-му в Україні заснували орден “За мужність”.

Свята та пам’ятні дати 21 серпня

21 серпня у світі – Міжнародний день пам’яті та вшанування жертв тероризму.

Також відзначають: День без косметики та макіяжу, Всесвітній день Аватара.

21 серпня в історії

21 серпня 1911 року з Лувру в Парижі викрали картину Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” (“Портрет пані Лізи дель Джокондо”). До цього моменту творіння Леонардо було широко відоме лише у вузьких колах експертів. Але історія викрадення та подальших пошуків зробила “Мону Лізу” всесвітньою “знаменитістю”. Докладніше.

21 серпня 1940 року після удару кригорубом по голові помер один з організаторів Жовтневого перевороту в Росії та лідерів більшовиків Лев Троцький. Докладніше.

21 серпня 1944 року відкрилася конференція представників США, СРСР та Великої Британії в Думбартон-Оксі. На ній обговорили питання створення міжнародної організації безпеки – майбутньої ООН. На цій конференції підготували пропозиції, котрі згодом стали основою статуту ООН.

21 серпня 1991 року на тлі Серпневого путчу в СРСР Латвія оголосила про відновлення незалежності. Було прийнято конституційний закон “Про державний статус Латвійської Республіки”.

21 серпня 1991 року зазнав остаточної поразки “ГКЧП”. Докладніше.

21 серпня 1996 року Президент України Леонід Кучма заснував державну нагороду – орден “За мужність”.

Церковне свято 21 серпня

21 серпня вшановують пам’ять апостола від 70 Фадея. Апостол Юда Фадей народився в сирійському місті Едеса. Він прийшов до Єрусалима на свято, де почув проповідь святого Йоана Предтечі та, прийнявши від нього хрещення в Йордані, залишився в Палестині. Він став учнем Спасителя та став одним із 70 апостолів, яких Ісус відправив проповідувати. Після Вознесіння апостол Фадей благовістив у Сирії та Месопотамії, навернув до Христа князя Едеси Авгара, весь місцевий народ і жерців. Заснував церкви в Едесі та Бейруті. Мав дар чудотворення. Помер мирно в 44 році (хоча у вірменських переказах є й версія мученицької смерті).

Народні прикмети

Який день 21 серпня, таким буде й січень.

Гарна погода 21 серпня – до теплого й сонячного вересня.

Якщо на горобині багато ягід, то заморозки прийдуть швидко.

Що не можна робити 21 серпня

Не можна важко працювати фізично, а також прати, шити, вишивати, в’язати.

Не можна брати й давати гроші в борг.