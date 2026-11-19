Новини Харкова 19 листопада 2026 року – головне за день
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: із самого ранку на Харківщині розпочалися аварійні відключення світла.
07:20
Вранці 19 листопада в АТ «Харківобленерго» поінформували, що у Харківській області ввели аварійні відключення світла
«Мережеві обмеження зумовлені складною ситуацією в Об’єднаній енергетичній системі України внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів», – пояснили в обленерго.
Жителів регіону традиційно просять ощадливо споживати електроенергію, зберігати спокій з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
“Також нагадуємо про необхідність суворого дотримання правил електробезпеки”, – додали енергетики.
Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла.