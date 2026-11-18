Російські війська завдали удару дроном по Чугуєву, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За попередньою інформацією, ворожий «приліт» — по багатоквартирному житловому будинку та відділенню пошти.

Доповнено о 20:54. Також 75-річна жінка зазнала поранень внаслідок удару БпЛА в Чугуєві, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За уточненою інформацією, ворожі удари БпЛА в Чугуєві зафіксовано в багатоквартирний 9-поверховий житловий будинок.

▪️ Перше влучання – в технічний поверх будинку, ліквідовано пожежу на горищі.

▪️ Друге влучання – в сходову клітину одного з підʼїздів між 6 та 7 поверхами.

Медики надають допомогу потерпілим. Ще 5 людей врятовано з верхніх поверхів.

Пошкоджено 2 автомобілі. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Доповнено о 20:15. 60-річний чоловік зазнав поранень внаслідок ворожого удару БпЛА в Чугуєві, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Медики госпіталізували постраждалого.

Триває ліквідація наслідків ворожого удару. Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі.

Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, вранці 18 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар по ринку у Златополі Лозівського району. Постраждали 12 людей, зокрема 11-річний хлопчик. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес, отримала допомогу медиків на місці.