У ГУ ДСНС України в Харківській області опублікували фото обстріляного ринку у Златополі Лозівського району.

Відомо, що окупанти вдарили по ньому безпілотниками.

“Один із БпЛА влучив по території місцевого ринку. Унаслідок атаки виникла пожежа в торговельних павільйонах на площі 500 квадратних метрів”, – уточнили рятувальники.

Крім цього, пошкоджені й інші торгові об’єкти, магазини, будинки, виробничі приміщення та авто.

Нагадаємо, вранці 18 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар по ринку у Златополі Лозівського району. Внаслідок атаки постраждали 12 людей. Поранення отримали 11 людей, зокрема 11-річний хлопчик. Усіх госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес, отримала допомогу медиків на місці, уточнив Синєгубов.