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ДСНС продовжує гасити пожежу після удару “бандеролі” по Харкову (фото, відео)

Події 07:59   13.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС продовжує гасити пожежу після удару “бандеролі” по Харкову (фото, відео)

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що на місці вчорашнього удару “бандеролі” по будинку в Холодногірському районі триває пошуково-рятувальна операція, також співробітники гасять пожежу. 

Чотирьох людей вдалося врятувати, проте трьох загиблих знайшли вранці 13 жовтня під завалами чотириповерхового будинку.

Обстріл Харкова 12 жовтня

“На місці події, попри загрозу повторних ударів, працюють рятувальники, поліцейські, медики, волонтери, кінологи та комунальники. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим”, – зазначили у ДСНС.

Також, за інформацією ДСНС, рятувальникам вже вдалося повністю загасити чотири пожежі у Холодногірському та Шевченківському районі. Ще одну – досі намагаються ліквідувати.

Обстріл Харкова 12 жовтня

Наразі, уточнює ДСНС, загиблих троє, ще 15 людей постраждали, зокрема – рятувальник.

Обстріл Харкова 12 жовтня

Тим часом, у Харківській облпрокуратурі показали фото наслідків російської атаки.

Обстріл Харкова 12 жовтня

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль», повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.

Вранці 13 жовтня мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли тіла трьох людей.

Читайте також: Новини Харкова – головне 13 жовтня: під завалами будинку знайшли загиблих

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 07:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що на місці вчорашнього удару “бандеролі” по будинку в Холодногірському районі триває пошуково-рятувальна операція".