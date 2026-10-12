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Нові вибухи в Харкові: “бандеролями” годину б’ють по місту (оновлюється)

Події 22:23   12.10.2026
Оксана Горун
Нові вибухи в Харкові: “бандеролями” годину б’ють по місту (оновлюється) Фото: ХМР

Після 21:15 12 жовтня в Харкові лунають вибухи, їх уже було не менше шести. Відомо про удари по Холодногірському району є постраждалі.

Доповнено о 22:23. “За попередньою інформацією, один з останніх ударів прийшовся по житловому будинку – під завалами можуть бути люди. На місці пожежа”, – повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 22:17. Друга серія вибухів розпочалася в Харкові після 22 години.

“За останні кілька хвилин ворог двічі атакував Харків тими ж “бандеролями”. За попередньою інформацією, ці два удари також прийшлися по Холоднонірському району. Подробиці зʼясовуємо”, – написав Терехов після двох вибухів. Слідом прогримів ще один, попередньо – також у Холодногірському районі.

Доповнено о 21:58. “Внаслідок влучання “бандеролі” виникла пожежа, пошкоджено понад шість приватних будинків, двоє постраждалих з гострою реакцією на стрес”, – відзначив мер.

Доповнено о 21:49. Один з ударів припав по приватному будинку, повідомив Терехов.

Доповнено о 21:32. Мер поінформував про три “прильоти” в Холодногірському районі. Били, ймовірно, ракетами типу “Бандероль”. Є поранені.

21:22. Моніторингові канали також не встигли попередити мешканців міста наперед. Повідомлення з’явилися одночасно із вибухом.

Терехов написав, що “приліт” був у Холодногірському районі.

Інформацію щодо його наслідків ще уточнюють.

Слідом, близько 21:19, у місті прогриміло ще раз.

“Ще одне влучання зафіксовано у Холодногірському районі. Попередньо – в обох випадках ворогом була застосована “бандероль”, – написав мер.

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Нагадаємо, в Харкові була серія “прильотів” уранці – безпілотники били по житлових будинках на селищі Жуковського, постраждали 23 особи.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 22:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:15 та 21:19 12 жовтня в Харкові чули вибухи. Повітряна тривога пролунала одночасно зі звуком першого “прильоту”".