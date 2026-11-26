За 10 місяців 2026 року в Харківській області зареєстровано 845 випадків вірусних гепатитів В та С, понад 90% з яких – хронічні форми. ВІЛ-інфекцію цього року діагностували майже у 350 осіб.

Гендиректорка Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота закликала мешканців Харківщини пройти тестування на ВІЛ та вірусні гепатити, не чекаючи появи симптомів.

«ВІЛ та вірусні гепатити можуть роками протікати безсимптомно. Чим пізніше людина дізнається про захворювання, тим вищі ризики розвитку ускладнень. Водночас сучасне лікування дозволяє людям, які живуть із ВІЛ, вести повноцінне життя, гепатит C можна повністю вилікувати, а гепатит B – ефективно контролювати», – сказала Любов Махота на брифінгу у ХОВА.

За її словами, за попередні три роки, з 2023 по 2025-й, в області зареєстрували 3752 випадки вірусних гепатитів B та С, з яких 308 – гострі форми та 3444 – хронічні. Показники захворюваності на гострий гепатит B та хронічні форми гепатитів B та С в області перевищують середні по Україні.

Гендиректор ХОЦКПХ вважає, що вакцинація проти вірусного гепатиту B допомагає формувати тривалий імунітет та запобігає розвитку тяжких ускладнень.

Де пройти тестування на ВІЛ та вірусні гепатити?

Насамперед можна звернутися до свого сімейного лікаря. Також конфіденційно пройти тестування на ВІЛ можна:

у відділенні профілактики та боротьби зі СНІДом (м. Харків, вул. Боротьби, 6);

у кабінетах довіри при районних лікарнях області;

під час виїздів мобільної амбулаторії Харківського ОЦКПХ.

Найближчий пункт тестування можна знайти на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Нагадаємо, у Харкові та області дедалі частіше в дітей діагностують туберкульоз органів дихання, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також зростає частка хворих з бактеріовиділенням та кількість випадків з тяжким перебігом.