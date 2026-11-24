Скільки людей захворіли на грип і ГРВІ у Харкові й області: подробиці
За останній тиждень на грип і ГРВІ захворіли близько трьох тисяч людей, повідомила головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота.
« З 16 по 22 листопада на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіло 2816 осіб, з яких 1234 – це діти. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність зросла на 0,2%. Показник захворюваності на 50,9% нижче епідемічного порогу та на 12,9% нижче торішнього показника. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Перевищення епідемічного порогу не зареєстровано в жодному з районів області», – зазначила Любов Махота.
Ушпиталили 64 особи, з них 37 дітей – це 2,3% від усіх захворілих на грип та ГРВІ. Цей показник не змінився порівняно з минулим тижнем, зазначила Махота.
Єдиним надійним та науково доведеним способом захистити себе та уникнути небезпечних ускладнень є щорічна вакцинація від грипу. Вона показана всім віковим категоріям, після досягнення віку 6 місяців.
Порівняно з минулим тижнем кількість випадків COVID-19 зросла на 53,3%. Водночас COVID-19 становить лише 0,8% від усіх випадків ГРВІ. Зареєстровано 23 випадки захворювання, з них 8 – серед дітей до 17 років. Госпіталізовано 11 хворих, у тому числі 5 дітей.