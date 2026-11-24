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Новини Харкова 24 листопада 2026 року – головне за день

Якщо вам цікава новина: «Скільки людей захворіли на грип і ГРВІ у Харкові й області: подробиці», то перегляньте більше у розділі Здоровье на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2026 в 17:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останній тиждень на грип і ГРВІ захворіли близько трьох тисяч людей, повідомила головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота.".