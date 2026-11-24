Радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов попереджає: противник продовжує створювати модифікації БпЛА типу «Молнія».

«На відео — «молнія» розвідувального типу з МЕШ-модемом (конфігурація «точка-точка»), якісною камерою на гімбалі та бензиновим двигуном. Раніше я не зустрічав таких конфігурацій», – зазначив «Флеш».

Він додав, що бензиновий двигун забезпечує розвіднику більшу дальність, тривалість польоту та, ймовірно, більшу швидкість.

Відео: Сергій «Флеш» Бескрестнов

Нагадаємо, раніше про нову тактику застосування ворожих БпЛА типу «Шахед» попередив радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов. Він прокоментував повідомлення, які ширять у групах ЗСУ в «Сигналі». Писали про нібито електричні двигуни, які дозволяють «гераням» летіти безшумно. Флеш стверджував, що все простіше. Електричних двигунів немає, але фіксують відключення реактивних двигунів перед ударом. Так БпЛА здійснює завершальну частину польоту за інерцією в повній тиші.