Водій у Харкові гнав понад 160 км/год: порушення зафіксував TruCam

Суспільство 14:46   29.04.2026
Вікторія Яковенко
Водій у Харкові гнав понад 160 км/год: порушення зафіксував TruCam Фото: Управління патрульної поліціїї в Харківській області

На вулиці Полтавський шлях правоохоронці за допомогою приладу TruCam виявили водія, який суттєво перевищив швидкість.

За даними Управління патрульної поліції в Харківській області, керманич BMW рухався зі швидкістю 162 км/год, чим перевищив встановлене обмеження на 112 км/год. Чоловіка зупинили, стосовно нього винесли постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 км/год).

Правоохоронці нагадують: у населених пунктах дозволена швидкість руху становить до 50 км/год, якщо інше не передбачено дорожніми знаками.

«Дотримання швидкісного режиму — це не формальність, а питання безпеки вашого життя та оточуючих», – підкреслили патрульні.

Зазначимо, за минулі вихідні на Харківщині копи виявили 46 водіїв з ознаками сп’яніння, також на дорогах регіону зафіксували 230 порушень ПДР.

Автор: Вікторія Яковенко
Якщо вам цікава новина: «Водій у Харкові гнав понад 160 км/год: порушення зафіксував TruCam», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 14:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Полтавський шлях правоохоронці за допомогою приладу TruCam виявили водія, який суттєво перевищив швидкість.".