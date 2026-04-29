Водій у Харкові гнав понад 160 км/год: порушення зафіксував TruCam

На вулиці Полтавський шлях правоохоронці за допомогою приладу TruCam виявили водія, який суттєво перевищив швидкість.

За даними Управління патрульної поліції в Харківській області, керманич BMW рухався зі швидкістю 162 км/год, чим перевищив встановлене обмеження на 112 км/год. Чоловіка зупинили, стосовно нього винесли постанову за ч. 4 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 км/год).

Правоохоронці нагадують: у населених пунктах дозволена швидкість руху становить до 50 км/год, якщо інше не передбачено дорожніми знаками.

«Дотримання швидкісного режиму — це не формальність, а питання безпеки вашого життя та оточуючих», – підкреслили патрульні.

Зазначимо, за минулі вихідні на Харківщині копи виявили 46 водіїв з ознаками сп’яніння, також на дорогах регіону зафіксували 230 порушень ПДР.