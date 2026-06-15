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Довічне загрожує викладачці харківського вишу за держзраду

Події 17:55   15.06.2026
Оксана Якушко
Довічне загрожує викладачці харківського вишу за держзраду

Старшу викладачку англійської мови одного з університетів Харкова, що працювала на розвідку РФ, судитимуть за держзраду, повідомляє обласна прокуратура.

Активна прихильниця «русского мира» неодноразово їздила до рф після 2014 і навіть після початку повномасштабного вторгнення. Там жінку і завербували.

Восени 2025 року вона у Telegram почала спілкуватися з трьома представниками військової розвідки РФ і погодилася збирати і передавати розвідувальні дані.

Зрадниця збирала інформацію, де розташовані українські військові у Харкові, фотографувала та фільмувала їх. Цю інформацію могли використати для точкових ударів по позиціях Сил оборони.

Для конспірації вона користувалася окремим телефоном, листувалася англійською та регулярно видаляла повідомлення, намагаючись приховати сліди зради, що тривала до січня 2026 року.

Правоохоронці затримали жінку, взяли її під варту і повідомили про підозру за фактом державної зради.

Справу розгляне Київський райсуд Харкова. Обвинуваченій загрожує довічне позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 17:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старшу викладачку англійської мови одного з університетів Харкова, що працювала на розвідку РФ, судитимуть за держзраду, повідомляє обласна прокуратура.".