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У Харкові лунають вибухи: місто масовано атакують дрони

Події 22:44   31.07.2026
Оксана Горун
У Харкові лунають вибухи: місто масовано атакують дрони Фото: Генштаб ЗСУ

Починаючи з 20:00 Харків перебуває під постійною атакою дронів. Спочатку моніторингові канали повідомляли про прольоти FPV. Близько 22.30 з’явилися “шахеди”.

Станом на 22:55 відомо про “прильоти” в Немишлянському, Салтівському та Київському районах. У Немишлянському поранені три жінки. У Салтівському безпілотник влучив у дах багатоповерхового будинку, в Київському – по гаражному кооперативу. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Ще кілька вибухів у місті прогриміли після 22:30. Перед цим мешканців попереджали про загрозу “шахедів”.

Монітори інформують про те, що були збиття БпЛА в небі. Інформації про наслідки цих вибухів наразі немає.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 22:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Починаючи з 20:00 Харків перебуває під постійною атакою дронів. Спочатку моніторингові канали повідомляли про прольоти FPV. Близько 22.30 з’явилися “шахеди”".