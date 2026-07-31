У Харкові лунають вибухи: місто масовано атакують дрони

Починаючи з 20:00 Харків перебуває під постійною атакою дронів. Спочатку моніторингові канали повідомляли про прольоти FPV. Близько 22.30 з’явилися “шахеди”.

Станом на 22:55 відомо про “прильоти” в Немишлянському, Салтівському та Київському районах. У Немишлянському поранені три жінки. У Салтівському безпілотник влучив у дах багатоповерхового будинку, в Київському – по гаражному кооперативу. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Ще кілька вибухів у місті прогриміли після 22:30. Перед цим мешканців попереджали про загрозу “шахедів”.

Монітори інформують про те, що були збиття БпЛА в небі. Інформації про наслідки цих вибухів наразі немає.