Сьогодні 30 липня 2026: яке свято та день в історії

30 липня 2016 року Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута. У 1999-му в широкий прокат вийшов фільм “Відьма з Блер: курсова з того світу”, а в 1984-му на ТБ показали першу серію “Санта-Барбари”. У 1935 році англійське видавництво “Penguin Books” випустило свою першу серію книг у м’якій обкладинці. У 1863-му до Києва надійшов Валуєвський циркуляр. У 1858-му європейці відкрили озеро Вікторія в Африці. У 1419 році відбулася перша Празька дефенестрація.

Свята та пам’ятні дати 30 липня

30 липня у світі – Всесвітній день протидії торгівлі людьми.

Останній четвер липня – це Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій.

Цього року 30 липня відзначають День екологічного боргу (або День перевищення меж Землі). Цю дату щороку розраховує міжнародна організація Global Footprint Network. Дата щороку різна, адже вона прив’язана до моменту, коли, за розрахунками, людство витрачає з початку року всі ресурси, які планета може відновити за цілий рік.

Також сьогодні: Міжнародний день дружби, День свекра, Всесвітній день вишивки, День книги в м’якій обкладинці, Всесвітній день снорклінгу (плавання з маскою та дихальною трубкою для тривалого спостерігання підводного світу).

30 липня в історії

30 липня 1419 року відбулася перша Празька дефенестрація. Це явище – історичний та політичний феномен Чехії. У дослівному перекладі – викидання будь-кого з вікна. Докладніше.

30 липня 1858 року європейці відкрили друге за площею прісне озеро світу – Вікторія в Африці. Докладніше.

30 липня 1863 року до Києва (до місцевого цензурного комітету) надійшов таємний циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва. В історії він відомий як Валуєвський циркуляр. Докладніше.

30 липня 1935 року англійське видавництво “Penguin Books” випустило свою першу серію книг у м’якій обкладинці. Докладніше.

30 липня 1984 року на американському телеканалі NBC вийшла перша серія першого сезону однієї з найдовших у світі “мильних опер” – “Санта-Барбари”. Докладніше.

30 липня 1999 року в широкий прокат у США вийшов “Проєкт відьми з Блер” (в українському прокаті він відомий як “Відьма з Блер: Курсова з того світу”). Фільм зняли лише за вісім днів і 60 тисяч доларів. При цьому він зібрав майже 250 мільйонів у світовому прокаті й став одним із найприбутковіших в історії кіно за співвідношенням бюджету до зборів. Автори перетворили на головну перевагу те, що більшість режисерів вважали б недоліком. Фільмували аматорськими камерами – і відео представляли як документальне. Репліки акторів не були прописані в сценарії – вони імпровізували.

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У глядачів у результаті складалося враження, що вони бачать реальні кадри, які зробили студенти, що зникли в лісах штату Мериленд. За сюжетом, там група студентів кінофакультету коледжу знімала свій курсовий проєкт про місцеву легенду — відьму з Блер. У фільмі майже немає спецефектів, сцен насильства чи нав’язливої тривожної музики. Настільки жахливим його робить саме враження, що ти дивишся історію, що сталася насправді – ще й очима її учасників. Цей ефект посилила рекламна кампанія: в ній підкреслювали, що це реальна історія. Фільм презентували як кадри з плівки, котру виявили в лісах Мериленду. Щобільше, на сайті IMDb (найбільшої у світі бази даних про кіно) актори певний час значилися як “зниклі, ймовірно мертві”. Імена акторів збігаються з іменами їхніх персонажів. Маркетингова кампанія фільму стала однією з перших “вірусних” в історії кіно.

“За допомогою стратегії вірусного маркетингу в Інтернеті – відносно нової на той час концепції – “Відьма з Блер” викликав величезний ажіотаж навколо питання про те, чи заснований він на реальних подіях. Насправді історія була повністю вигаданою”, – пише проєкт History.

Прем’єру стрічки провели на початку 1999 року на фестивалі незалежного кіно “Санденс”. Права на дистрибуцію після того придбала кінокомпанія “Artisan Entertainment” – за 1,1 млн доларів.

30 липня 2016 року американський парашутист Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута. Детальніше.

Церковне свято 30 липня

30 липня вшановують пам’ять апостолів вiд 70: Сили, Силуана, Крискента, Єпенета й Андроника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 30 липня – спекотне та сонячне, то така погода триватиме ще 7 днів.

Гроза 30 липня – до частих гроз у серпні.

Якщо комахи сильно жаляться, то скоро погода зіпсується.

Якщо протягом дня часто змінюється погода, то серпень буде мінливим.

Що не можна робити 30 липня

Не можна переїдати, інакше голодуватимете в майбутньому.

Не можна стригти волосся й нігті.

Не можна випасати худобу.