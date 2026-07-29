Live

У Харкові від FPV “встановили певний рубіж” – Терехов (відео)

Записано 19:42   29.07.2026
Оксана Горун
У Харкові від FPV “встановили певний рубіж” – Терехов (відео)

Комунальні підприємства Харкова закупили обладнання та самі виробляють “певний захист” від FPV на оптоволокні, розповів депутатам на сесії міськради мер міста Ігор Терехов.

“Перш за все, хочу сказати, що ми постійно у взаємодії із військовими нашими, з обласною військовою адміністрацією, з нашими науковцями – для того, щоби зробити все можливе, щоб захистити місто від цієї напасті. Так, сьогодні ми бачимо, що є влучання FPV-дронів на оптиковолокні. Сьогодні ми вже встановили певний рубіж, і якби ми його не зробили, то набагато більше долітало б на оптиковолокні цих дронів. Крім цього, пропрацювали та поширили РЕБи, і зробили декілька рубежів для того, щоб захистити місто. Так, сьогодні ще цього недостатньо, бо йдуть певні процеси, і, на жаль, ворог удосконалює зброю, якою обстрілює місто Харків. І сьогодні ми працюємо також і з науковцями, і з військовими. Крім цього, хочу сказати, я дуже вдячний нашим комунальним підприємствам, які сьогодні закупили обладнання, і ми самі виробляємо певний захист – для того, щоби не долітало оптиковолокно до Харкова. І результат дієвий”, – заявив Терехов, відповідаючи на запитання депутата міськради Дмитра Булаха.

Мер запевнив, що якби всіх згаданих заходів не вжили, “зовсім інакше зараз виглядало б місто”.

“Ми продовжуємо. Працюють наші працівники, практично цілодобово щодо цього виробництва. Дійсно, я не можу з безпекових міркувань розкривати всі таємниці, але це дієвий захист міста”, – зазначив Терехов.

Читайте також: Моя позиція категорична щодо мотоциклів, які ганяють по Харкову — Терехов

Він ще раз наголосив, що антидронові сітки – не стовідсотковий захист. А те, де їх встановлюватимуть у місті, визначають військові.

“Коли в разі необхідності вони дадуть нам чіткий сигнал: встановіть, будь ласка, сітки в тому, в тому, в тому напрямку. Ми зробимо це. Ми у плідній взаємодії з військовими, з військовою адміністрацією. Ми працюємо над тим, щоби зробити декілька рубежів для того, щоб захистити місто“, – запевнив міський голова.

Автор: Оксана Горун

Популярно

У Харкові від FPV “встановили певний рубіж” – Терехов (відео)
У Харкові від FPV “встановили певний рубіж” – Терехов (відео)
29.07.2026, 19:42
Після удару БпЛА: зупиняє роботу Богодухівський молокозавод
Після удару БпЛА: зупиняє роботу Богодухівський молокозавод
29.07.2026, 16:14
Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків
Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: попередження синоптиків
29.07.2026, 13:39
“Війна триватиме не один рік” – депутат із Харкова пояснив відставку
“Війна триватиме не один рік” – депутат із Харкова пояснив відставку
29.07.2026, 18:03
Випускникам, які склали НМТ на 200 балів, заплатять по 6,5 тисяч у Харкові
Випускникам, які склали НМТ на 200 балів, заплатять по 6,5 тисяч у Харкові
29.07.2026, 16:43
Поліція розшукує в Харкові водійку, яка втекла з місця ДТП (фото)
Поліція розшукує в Харкові водійку, яка втекла з місця ДТП (фото)
29.07.2026, 14:16

Новини за темою:

28.07.2026
“Бандероль” убила пса; ворог просунувся на Харківщині – підсумки 28 липня
28.07.2026
Доведеться робити заново – “шахед” пошкодив відновлений будинок у Харкові
28.07.2026
“Ніхто не може пообіцяти абсолютний захист”: FPV 10 разів атакували Харків
28.07.2026
Захист Харкова від FPV: експериментальний проєкт, хто відповідає за сітки 📹
28.07.2026
Терехов збирає депутатів у Харкові: які питання розглянуть під час сесії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові від FPV “встановили певний рубіж” – Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 19:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальні підприємства Харкова закупили обладнання та самі виробляють “певний захист” від FPV на оптоволокні, розповів депутатам на сесії міськради мер міста Ігор Терехов".