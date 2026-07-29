У Харкові від FPV “встановили певний рубіж” – Терехов (відео)

Комунальні підприємства Харкова закупили обладнання та самі виробляють “певний захист” від FPV на оптоволокні, розповів депутатам на сесії міськради мер міста Ігор Терехов.

“Перш за все, хочу сказати, що ми постійно у взаємодії із військовими нашими, з обласною військовою адміністрацією, з нашими науковцями – для того, щоби зробити все можливе, щоб захистити місто від цієї напасті. Так, сьогодні ми бачимо, що є влучання FPV-дронів на оптиковолокні. Сьогодні ми вже встановили певний рубіж, і якби ми його не зробили, то набагато більше долітало б на оптиковолокні цих дронів. Крім цього, пропрацювали та поширили РЕБи, і зробили декілька рубежів для того, щоб захистити місто. Так, сьогодні ще цього недостатньо, бо йдуть певні процеси, і, на жаль, ворог удосконалює зброю, якою обстрілює місто Харків. І сьогодні ми працюємо також і з науковцями, і з військовими. Крім цього, хочу сказати, я дуже вдячний нашим комунальним підприємствам, які сьогодні закупили обладнання, і ми самі виробляємо певний захист – для того, щоби не долітало оптиковолокно до Харкова. І результат дієвий”, – заявив Терехов, відповідаючи на запитання депутата міськради Дмитра Булаха.

Мер запевнив, що якби всіх згаданих заходів не вжили, “зовсім інакше зараз виглядало б місто”.

“Ми продовжуємо. Працюють наші працівники, практично цілодобово щодо цього виробництва. Дійсно, я не можу з безпекових міркувань розкривати всі таємниці, але це дієвий захист міста”, – зазначив Терехов.

Він ще раз наголосив, що антидронові сітки – не стовідсотковий захист. А те, де їх встановлюватимуть у місті, визначають військові.

“Коли в разі необхідності вони дадуть нам чіткий сигнал: встановіть, будь ласка, сітки в тому, в тому, в тому напрямку. Ми зробимо це. Ми у плідній взаємодії з військовими, з військовою адміністрацією. Ми працюємо над тим, щоби зробити декілька рубежів для того, щоб захистити місто“, – запевнив міський голова.