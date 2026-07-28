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Захист Харкова від FPV: експериментальний проєкт, хто відповідає за сітки 📹

Суспільство 16:11   28.07.2026
Єлизавета Лисенко
Вікторія Яковенко
Захист Харкова від FPV: експериментальний проєкт, хто відповідає за сітки 📹 Фото ілюстративне/Харківська міськрада

У Харкові працюють над новими способами захисту міста від FPV-дронів на оптоволокні. Начальник ХОВА Олег Синєгубов обіцяє, що “результати відчуємо вже незабаром”. Він також розповів, хто відповідає за встановлення антидронових сіток в обласному центрі.

“Аналізуємо повністю ситуацію з нашими військовими, і вже будемо реалізовувати один з експериментальних проєктів щодо захисту Харкова від FPV-дронів на оптоволокні”, – сказав Синєгубов під час брифінгу, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

В етері “Суспільного” начальник ХОВА уточнив, що сьогодні провели чергову зустріч з військовими та опрацювали варіанти захисту від дронів на оптоволокні.

“Є вже певні рішення, вже приступаємо до реалізації певних проєктів. Я думаю, що результати вже ми відчуємо незабаром, про конкретику казати не можемо, звичайно. Однак це постійна робота, тому що ворог постійно комбінує, постійно вигадує щось нове, і знову ж таки, у нього мета – це дістатися до Харкова, до інших населених пунктів, для того, щоб чинити терор місцевому населенню”, – сказав Синєгубов.

Він також відповів: встановлення антидронових сіток – “це відповідальність спільна усіх”, але уточнив, що все залежить від того, у чиїй власності перебуває дорога.

“Тут залежить від того, у власності кого перебуває та чи інша дорога, якщо ми кажемо конкретно про дороги. Однак тут не можна розподіляти відповідальність, це відповідальність спільна всіх, для того, щоб зробити максимум і убезпечити наше мирне населення, і зокрема логістику, звичайно. У нас в пріоритеті зараз, звичайно, дороги по області, перш за все, це логістика, це евакуація поранених, евакуація мирного населення з найбільш складних ділянок нашої території. Я думаю, що ми декілька маршрутів перекриємо на під’їздах до міста Харкова. Далі, я думаю, що будуть рішення для того, щоб закривати, скажімо, найбільш небезпечні маршрути і в самому місті”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, під час брифінгу 23 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов казав, що у питанні встановлення антидронових сіток на околицях Харкова визначать ролі Харківської міськради чи обласної адміністрації. “Це точно не буде впливати ані на швидкість, ані на прийняття рішення. Звичайно буде питання фінансування, я думаю, що ми його вирішимо”, – підкреслював він.

10 липня мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що місто не може самостійно ухвалювати рішення про встановлення антидронових сіток. “Ми співпрацюємо з військовими, і ми не можемо самостійно робити, бо є певне повноваження обласної військової адміністрації, і є певне повноваження міської ради, і є військове повноваження. Тобто ми не можемо самостійно сказати: “Ми тут будемо натягувати сітки” і так далі. Тому ми співпрацюємо”, – пояснював міський голова.

Автор: Єлизавета Лисенко, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 16:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові працюють над новими способами захисту міста від FPV-дронів на оптоволокні.".