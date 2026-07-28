Гроза, град, шквал: небезпечну погоду прогнозують у середу в Харкові й області

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 29 липня.

“29 липня по області очікується гроза, вдень пориви вітру, 15 – 20 м/с, місцями град. По місту гроза, вдень пориви вітру, 15 – 20 м/с”, – пише Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував попередній прогноз на серпень-2026. Останній місяць літа має бути “нормальним”: середньомісячна температура повітря може становити 20,8 градуса тепла, що є типовим для серпня.