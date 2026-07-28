Гроза, град, шквал: опасную погоду прогнозируют в среду в Харькове и области
Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 29 июля.
«29 июля по области ожидается гроза, днем порывы ветра, 15 — 20 м/с, местами град. По городу гроза, днем порывы ветра, 15 — 20 м/с», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Ранее Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026. Последний месяц лета должен быть «нормальным»: среднемесячная температура воздуха может составить 20,8 градуса тепла, что типично для августа.