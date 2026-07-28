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Гроза, град, шквал: опасную погоду прогнозируют в среду в Харькове и области

Общество 14:20   28.07.2026
Виктория Яковенко
Гроза, град, шквал: опасную погоду прогнозируют в среду в Харькове и области

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 29 июля.

«29 июля по области ожидается гроза, днем ​​порывы ветра, 15 — 20 м/с, местами град. По городу гроза, днем ​​порывы ветра, 15 — 20 м/с», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Ранее Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026. Последний месяц лета должен быть «нормальным»: среднемесячная температура воздуха может составить 20,8 градуса тепла, что типично для августа.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 14:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 29 июля.".