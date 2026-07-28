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Терехов собирает депутатов в Харькове: какие вопросы рассмотрят на сессии

Политика 13:36   28.07.2026
Виктория Яковенко
Терехов собирает депутатов в Харькове: какие вопросы рассмотрят на сессии Скриншот

Завтра, 29 июля, состоится 57-я внеочередная сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Харьковского горсовета, сессия начнется в 13:00. Уже традиционно она пройдет онлайн.

На повестке дня – 45 вопросов и раздел «Разное».

В частности, депутаты планируют рассмотреть изменения в бюджет на 2026 год, а также вопрос утверждения кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития. Отдельное внимание уделят изменениям в программах строительства метро и развитию электротранспорта.

Также в повестке дня – реорганизация медицинских и образовательных учреждений, утверждение программы поддержки ветеранов. Кроме того, депутаты рассмотрят земельные вопросы и развитие велосипедной инфраструктуры.

повестка дня на сессию горсовета в Харькове

повестка дня на сессию горсовета в Харькове

повестка дня на сессию горсовета в Харькове

Напомним, в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов констатировал, что следующая зима будет очень сложной. Поэтому готовятся к ней непрерывно – занимаются дифференциацией систем водо-, тепло- и энергоснабжения, устанавливают модульные котельные, «энергетические острова».

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 29 июля, состоится 57-я внеочередная сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.".