Терехов собирает депутатов в Харькове: какие вопросы рассмотрят на сессии

Завтра, 29 июля, состоится 57-я внеочередная сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Харьковского горсовета, сессия начнется в 13:00. Уже традиционно она пройдет онлайн.

На повестке дня – 45 вопросов и раздел «Разное».

В частности, депутаты планируют рассмотреть изменения в бюджет на 2026 год, а также вопрос утверждения кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития. Отдельное внимание уделят изменениям в программах строительства метро и развитию электротранспорта.

Также в повестке дня – реорганизация медицинских и образовательных учреждений, утверждение программы поддержки ветеранов. Кроме того, депутаты рассмотрят земельные вопросы и развитие велосипедной инфраструктуры.

Напомним, в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов констатировал, что следующая зима будет очень сложной. Поэтому готовятся к ней непрерывно – занимаются дифференциацией систем водо-, тепло- и энергоснабжения, устанавливают модульные котельные, «энергетические острова».