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«Прилет» в Харькове вечером 27 июля: БпЛА ударил по машине — Терехов

Происшествия 21:11   27.07.2026
Оксана Горун
«Прилет» в Харькове вечером 27 июля: БпЛА ударил по машине — Терехов Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

В Киевском районе Харькова зафиксировали попадание российского ударного беспилотника, сообщил городской голова Игорь Терехов, есть пострадавшие.

«Есть информация о попадании вражеского ударного БпЛА в автомобиль в Салтовском районе Харькова. Информация о последствиях уточняется. На месте работают профильные службы», — написал Терехов.

Следом он уточнил: вражеский дрон попал в авто в Киевском районе. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших.

По предварительной информации,  легковой автомобиль загорелся, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Тревога в Харькове объявлена с 20:23, однако Воздушные силы ВСУ предупреждали о другой угрозе — пусках КАБом российской авиацией.

КАБы до города не долетели, по данным мониторинговых каналов — упали на севере области.

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В последние дни случаи удара российских FPV по автомобилям в Харькове участились. 26 июля утром дрон атаковал грузовик хлебокомбината, ранение получил водитель. 

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 21:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова зафиксировали попадание российского ударного беспилотника, сообщил городской голова Игорь Терехов, есть пострадавшие".