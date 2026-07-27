«Прилет» в Харькове вечером 27 июля: БпЛА ударил по машине — Терехов

В Киевском районе Харькова зафиксировали попадание российского ударного беспилотника, сообщил городской голова Игорь Терехов, есть пострадавшие.

«Есть информация о попадании вражеского ударного БпЛА в автомобиль в Салтовском районе Харькова. Информация о последствиях уточняется. На месте работают профильные службы», — написал Терехов.

Следом он уточнил: вражеский дрон попал в авто в Киевском районе. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших.

По предварительной информации, легковой автомобиль загорелся, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Тревога в Харькове объявлена с 20:23, однако Воздушные силы ВСУ предупреждали о другой угрозе — пусках КАБом российской авиацией.

КАБы до города не долетели, по данным мониторинговых каналов — упали на севере области.

В последние дни случаи удара российских FPV по автомобилям в Харькове участились. 26 июля утром дрон атаковал грузовик хлебокомбината, ранение получил водитель.