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«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов

Записано 12:38   27.07.2026
Виктория Яковенко
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов назвал прошлую неделю очень тяжелой. По его данным, враг ударил по городу 17 раз.

«К сожалению, 24 человека получили ранения, три человека погибли. Вчера был прилет «Бандероли». Это такой новый тип оружия, которое россияне используют в своем арсенале. К сожалению, было попадание возле частного жилого дома. Одна женщина погибла. Ее сын находится в больнице сейчас», — рассказал Терехов.

По его словам, коммунальщики уже закрыли все контуры и крыши. На месте ударов работают мобильные ЦПАУ, чтобы люди могли оформить все необходимые документы для восстановления. Также газовщики возобновляют услугу в двух домах.

«Ужас происходит каждый день в Харькове. Вчера вечером было попадание FPV-дрона по офисному помещению, расположенному в Слободском районе. Никто не пострадал, но повреждение очень существенное», — сказал городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 12:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов назвал прошлую неделю очень тяжелой. По его данным, враг ударил по городу 17 раз.".