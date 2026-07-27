На Харьковщине хотели убить военных на «благотворительной вечеринке» — СБУ

СБУ сорвала серию терактов на Харьковщине. Следствие считает, что два агента ФСБ пытались убить несколько десятков украинских военных, организовав для них «благотворительную» вечеринку.

По данным СБУ, фигурантов враг завербовал дистанционно через Telegram-каналы по поиску «легких заработков». Согласившись на сотрудничество с агрессором, они сначала выполняли тестовые задания: производили фото- и видеофиксацию отдельных объектов, а также подожгли авто СОУ.

«Впоследствии россияне привлекли агентов к попытке убить воинов Сил обороны во время «благотворительной» вечеринки, которую на самом деле организовали российские спецслужбы. Чтобы заманить украинских военных на «тематическое мероприятие», эти фигуранты сняли дом за городом и разместили приглашение на вечеринку в ряде Telegram-каналов. По замыслу врага, во время проведения мероприятия агенты должны были подсыпать в напитки сильнодействующие вещества, употребление которых приводит к летальным исходам. Установлено, что посетить вечеринку согласились несколько десятков человек, большинство из которых являются представителями Сил обороны», — установило следствие.

Параллельно с этим фигуранты получили задание от куратора изготовить мощную бомбу со взрывчатой ​​частью в 10 кг, добавили в СБУ.

Видео: СБУ

Правоохранители сработали на опережение и задержали одного из фигурантов, когда он переносил самодельное взрывное устройство в своем рюкзаке. Другую вероятную агентку, жительницу региона, задержали в съемном доме, где она синтезировала составляющие к бомбе.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что подозревают 25-летнего мужчину и 15-летнюю девушку.

Во время обысков у фигурантов изъяли составляющие самодельных взрывных устройств, а также телефоны с доказательствами. Им сообщили о подозрении в террористическом акте и незаконном обращении с оружием.

Фигурантам уже избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Если вину докажут, им грозит пожизненное.