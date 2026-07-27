Боеприпас от БпЛА сдетонировал на крыше: мужчина пострадал на Харьковщине

На Харьковщине в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал 23-летний мужчина.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что ЧП произошло вечером 26 июля в поселках Золочев.

«Предварительно установлено, что сдетонировал, вероятно, боеприпас от вражеского беспилотника, который оставался на кровле хозяйственного здания после ранее нанесенного ВС РФ удара», — рассказали правоохранители.

В результате взрыва ранения получил 23-летний местный житель. С телесными повреждениями его госпитализировали.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли доказательства.

Следователи внесли данные о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

Напомним, в Золочевской громаде 24 июля взорвался на взрывчатке автомобиль «Нива». Ранение получил руководитель местного сельскохозяйственного предприятия, пострадали два сельхозпроизводителя. Инцидент произошел возле села Березовка.