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Боеприпас от БпЛА сдетонировал на крыше: мужчина пострадал на Харьковщине

Общество 14:42   27.07.2026
Виктория Яковенко
Боеприпас от БпЛА сдетонировал на крыше: мужчина пострадал на Харьковщине

На Харьковщине в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал 23-летний мужчина.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что ЧП произошло вечером 26 июля в поселках Золочев.

«Предварительно установлено, что сдетонировал, вероятно, боеприпас от вражеского беспилотника, который оставался на кровле хозяйственного здания после ранее нанесенного ВС РФ удара», — рассказали правоохранители.

В результате взрыва ранения получил 23-летний местный житель. С телесными повреждениями его госпитализировали.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли доказательства.

Следователи внесли данные о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УКУ.

мужчина пострадал из-за детонации БпЛА на Харьковщине

Напомним, в Золочевской громаде 24 июля взорвался на взрывчатке автомобиль «Нива». Ранение получил руководитель местного сельскохозяйственного предприятия, пострадали два сельхозпроизводителя. Инцидент произошел возле села Березовка.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 14:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал 23-летний мужчина.".