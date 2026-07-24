Live

Авто подорвалось на Харьковщине: ранен руководитель агропредприятия

Происшествия 13:15   24.07.2026
Виктория Яковенко
Авто подорвалось на Харьковщине: ранен руководитель агропредприятия

Сегодня, 24 июля, около 10:40 во время движения по полевой дороге вблизи села Березовка автомобиль «Нива» наехал на неизвестное взрывное устройство. Ранение получил 44-летний руководитель местного сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко, у мужчины — ранение верхних и нижних конечностей, а также туловища. Сейчас ему оказывается медицинская помощь, затем пострадавшего планируют доставить в областную клиническую больницу.

Автомобиль в результате взрыва полностью уничтожен.

Напомним, трое мужчин погибли на Харьковщине из-за неосторожного обращения с боеприпасом. О трагедии, произошедшей в городе Златополь, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции. По данным правоохранителей, взрыв произошел, когда трое жителей Златополя выпивали возле автомобиля. Очевидцы сообщили: один из мужчин передал свою кофту другому. Тот обнаружил гранату в кармане. Далее по неосторожности кто-то выдернул предохранительную чеку – боеприпас сработал. Все трое погибли.

Читайте также: Авто перевернулось на крышу в центре Харькова (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 24 июля: FPV атаковал аграриев, удар по городу
Новости Харькова — главное 24 июля: FPV атаковал аграриев, удар по городу
24.07.2026, 14:07
Склады Wildberries снова в огне: масштабные пожары в Санкт-Петербурге и Крыму
Склады Wildberries снова в огне: масштабные пожары в Санкт-Петербурге и Крыму
24.07.2026, 08:30
Ранены трое военных: версия конфликта со стрельбой в Харькове от ОТЦК
Ранены трое военных: версия конфликта со стрельбой в Харькове от ОТЦК
23.07.2026, 21:39
«Будет очень тяжелая зима»: Терехов рассказал, как ее будут переживать
«Будет очень тяжелая зима»: Терехов рассказал, как ее будут переживать
24.07.2026, 11:10
Хорошая новость для жителей поселка Заики в Харькове: транспорта станет больше
Хорошая новость для жителей поселка Заики в Харькове: транспорта станет больше
23.07.2026, 19:58
Вражеский БпЛА ударил по Харькову: есть пострадавший (дополняется)
Вражеский БпЛА ударил по Харькову: есть пострадавший (дополняется)
24.07.2026, 14:18

Новости по теме:

24.07.2026
Два человека пострадали в ДТП на Харьковщине: водителю Opel вручили подозрение
24.07.2026
Сильный пожар бушевал на складах в Дергачах после обстрела – ГСЧС
24.07.2026
Четыре КАБа и больше 30 БпЛА ударили за сутки по Харьковщине – Синегубов
24.07.2026
Еще одни сутки на Купянщине прошли без боев – Генштаб
24.07.2026
Часть электричек на Харьковщине задерживаются – расписание


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Авто подорвалось на Харьковщине: ранен руководитель агропредприятия», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 13:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 24 июля, около 10:40 во время движения по полевой дороге вблизи села Березовка автомобиль «Нива» наехал на неизвестное взрывное устройство.".