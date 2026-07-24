Авто подорвалось на Харьковщине: ранен руководитель агропредприятия

Сегодня, 24 июля, около 10:40 во время движения по полевой дороге вблизи села Березовка автомобиль «Нива» наехал на неизвестное взрывное устройство. Ранение получил 44-летний руководитель местного сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко, у мужчины — ранение верхних и нижних конечностей, а также туловища. Сейчас ему оказывается медицинская помощь, затем пострадавшего планируют доставить в областную клиническую больницу.

Автомобиль в результате взрыва полностью уничтожен.

Напомним, трое мужчин погибли на Харьковщине из-за неосторожного обращения с боеприпасом. О трагедии, произошедшей в городе Златополь, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции. По данным правоохранителей, взрыв произошел, когда трое жителей Златополя выпивали возле автомобиля. Очевидцы сообщили: один из мужчин передал свою кофту другому. Тот обнаружил гранату в кармане. Далее по неосторожности кто-то выдернул предохранительную чеку – боеприпас сработал. Все трое погибли.