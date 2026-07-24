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После паузы: из Харькова в Дергачи можно будет доехать дизель-поездом, график

Общество 12:41   24.07.2026
Виктория Яковенко
После паузы: из Харькова в Дергачи можно будет доехать дизель-поездом, график Фото: Александр Гололобов

С 27 июля начнет курсировать дизель-поезд «Харьков-Дергачи», сообщил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Он опубликовал график, который будет действовать до 31 июля:

  • Nº 6021 Дергачи (05:37) — Харьков-Пасс (06:07)
  • Nº 6001 Дергачи (06:58) — Харьков-Пасс. (07:28)
  • Nº 6012 Харьков-Пасс. (17:17) — Дергачи (17:52)
  • Nº 6013 Дергачи (18:07) – Харьков-Пасс. (18:37)
  • Nº 6014 Харьков-Пасс. (19:06) — Дергачи (19:33)
  • Nº 6015 Дергачи (19:45) – Харьков-Пасс. (20:15)

Утренние рейсы из Харькова отменены, уточнил Гололобов.

Напомним, все электрички сообщением Харьков-Дергачи временно отменили с 17 июля из-за боевых действий, повреждения инфраструктуры и по техническим причинам. Сроки восстановления маршрута несколько раз переносили.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 12:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 27 июля начнет курсировать дизель-поезд «Харьков-Дергачи», сообщил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.".