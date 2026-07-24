После паузы: из Харькова в Дергачи можно будет доехать дизель-поездом, график

С 27 июля начнет курсировать дизель-поезд «Харьков-Дергачи», сообщил начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Он опубликовал график, который будет действовать до 31 июля:

Nº 6021 Дергачи (05:37) — Харьков-Пасс (06:07)

Nº 6001 Дергачи (06:58) — Харьков-Пасс. (07:28)

Nº 6012 Харьков-Пасс. (17:17) — Дергачи (17:52)

Nº 6013 Дергачи (18:07) – Харьков-Пасс. (18:37)

Nº 6014 Харьков-Пасс. (19:06) — Дергачи (19:33)

Nº 6015 Дергачи (19:45) – Харьков-Пасс. (20:15)

Утренние рейсы из Харькова отменены, уточнил Гололобов.

Напомним, все электрички сообщением Харьков-Дергачи временно отменили с 17 июля из-за боевых действий, повреждения инфраструктуры и по техническим причинам. Сроки восстановления маршрута несколько раз переносили.