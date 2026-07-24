«Уже спасает жизнь»: как защищают прифронтовые вокзалы от FPV (фото)

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что усиливают защиту прифронтовых вокзалов против FPV угроз.

«Как мы видим на фото с одного нашего вокзала, это уже сегодня спасает жизнь. Враг расширяет зону поражения и постоянно стремится помешать работе железной дороги. Благодарим всех наших команд, которые разворачивают защиту, а также оперативную работу наших мониторинговых групп», — говорится в сообщении.

Железнодорожники просят пассажиров быть бдительными: при первом же сигнале о воздушной тревоге нужно как можно скорее перейти в укрытие или по крайней мере на безопасное расстояние от вокзала или подвижного состава, которые могут быть приоритетной мишенью.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов рассказывал на брифинге, что финансовая ситуация в регионе – сложная. Бизнес уезжает, падает доходная часть, наблюдают «проседания» бюджета. Поэтому вынуждены быть более экономными в расходах. Однако понимают всю важность защиты региона от российских дронов, прежде всего АЗС, поэтому будут обращаться к правительству, чтобы получить дополнительное финансирование.