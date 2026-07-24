«Вже рятує життя»: як захищають прифронтові вокзали від FPV (фото)

В АТ «Укрзалізниця» повідомили, що посилюють захист прифронтових вокзалів проти FPV загроз.

«Як бачимо на фото з одного нашого вокзалу, це вже сьогодні рятує життя. Ворог розширює зону ураження і постійно прагне завадити роботі залізниці. Дякуємо всім нашим командам, які розгортають захист, а також оперативній роботі наших моніторингових груп», – йдеться у повідомленні.

Залізничники просять пасажирів бути пильними: за першого ж сигналу про повітряну тривогу потрібно якомога швидше перейти в укриття або принаймні на безпечну відстань від вокзалу чи рухомого складу, які можуть бути пріоритетною мішенню.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов розповідав на брифінгу, що фінансова ситуація у регіоні – складна. Бізнес виїжджає, падає дохідна частина, спостерігають “просідання” бюджету. Тому змушені бути економнішими у витратах. Однак розуміють всю важливість захисту регіону від російських дронів, насамперед – АЗС, тому звертатимуться до уряду, щоб отримати додаткове фінансування.